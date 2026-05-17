「麥可傑克森」趕走「Prada惡魔2」重回北美票房冠軍

音樂傳記電影「麥可」上檔四周勢力不減，本周末擊敗「穿著Prada的惡魔2」奪回票房冠軍。圖為一名粉絲以麥可傑克森造型在電影海報前留影。(歐新社)

流行天王麥可傑克森(Michael Jackson)傳記電影「麥可傑克森」(Michael)在落後「穿著Prada的惡魔2」(The Devil Wears Prada 2)兩周後，以2610萬元重登票房冠軍。

美聯社報導，獅門影業(Lionsgate)發行的「麥可傑克森」全球賣座累計達7.039億元，但距離講述皇后樂團(Queen)故事的「波西米亞狂想曲」(Bohemian Rhapsody)創下的9.108億元音樂傳記片票房紀錄仍有一段距離。而迪士尼 (Disney )和20世紀影業(20th Century Studios)的「穿著Prada的惡魔2」上映3周全球票房達5.462億元。

本周上映的愛情恐怖片「愛你致死不渝」(Obsession)登上新片榜首，票房收入估計達1610萬元，遠超預期，影評的爛番茄新鮮度(Rotten Tomatoes)94%，觀眾評分(CinemaScore)A-，重點是YouTube網紅巴克(Curry Barker)只用75萬元拍這部片，焦點影業(Focus Features)去年秋天在多倫多國際影展(Toronto International Film Festival)以1500萬元取得發行。

焦點影業北美發行總裁麗莎·邦內爾(Lisa Bunnell)認為，「我預計這部電影票房會持續走高，」恐怖片很少能獲得A級的CinemaScore評分，但「愛你致死不渝」與另一部近期熱片「凶器」（Weapons）一樣成績都很不錯，是因為觀眾渴望在電影院看到新鮮獨特。口耳相傳讓許多年輕觀眾呼朋引伴一起看電影。

亞馬遜米高梅影業(Amazon MGM Studios)有三片擠進票房前十，包括排名第五的「綿羊偵探團」(The Sheep Detectives)、排名第七的「極限返航」(Project Hail Mary)，以及位列第十的「上帝存在嗎？」(Is God Is)。

下個周末，「星際大戰：曼達洛人與古古」(Star Wars: The Mandalorian and Grogu)上映後，可能會讓票房排名再洗牌。