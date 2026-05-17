我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／史上第14人 雷霆一哥亞歷山大連霸年度MVP

紐約州發現九年來首例漢他病毒當地病例 州長啟動沃茲沃思實驗室

「麥可傑克森」趕走「Prada惡魔2」重回北美票房冠軍

編譯彭馨儀／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
音樂傳記電影「麥可」上檔四周勢力不減，本周末擊敗「穿著Prada的惡魔2」奪回票...
音樂傳記電影「麥可」上檔四周勢力不減，本周末擊敗「穿著Prada的惡魔2」奪回票房冠軍。圖為一名粉絲以麥可傑克森造型在電影海報前留影。(歐新社)

流行天王麥可傑克森(Michael Jackson)傳記電影「麥可傑克森」(Michael)在落後「穿著Prada的惡魔2」(The Devil Wears Prada 2)兩周後，以2610萬元重登票房冠軍。

美聯社報導，獅門影業(Lionsgate)發行的「麥可傑克森」全球賣座累計達7.039億元，但距離講述皇后樂團(Queen)故事的「波西米亞狂想曲」(Bohemian Rhapsody)創下的9.108億元音樂傳記片票房紀錄仍有一段距離。而迪士尼(Disney)和20世紀影業(20th Century Studios)的「穿著Prada的惡魔2」上映3周全球票房達5.462億元。

本周上映的愛情恐怖片「愛你致死不渝」(Obsession)登上新片榜首，票房收入估計達1610萬元，遠超預期，影評的爛番茄新鮮度(Rotten Tomatoes)94%，觀眾評分(CinemaScore)A-，重點是YouTube網紅巴克(Curry Barker)只用75萬元拍這部片，焦點影業(Focus Features)去年秋天在多倫多國際影展(Toronto International Film Festival)以1500萬元取得發行。

焦點影業北美發行總裁麗莎·邦內爾(Lisa Bunnell)認為，「我預計這部電影票房會持續走高，」恐怖片很少能獲得A級的CinemaScore評分，但「愛你致死不渝」與另一部近期熱片「凶器」（Weapons）一樣成績都很不錯，是因為觀眾渴望在電影院看到新鮮獨特。口耳相傳讓許多年輕觀眾呼朋引伴一起看電影。

亞馬遜米高梅影業(Amazon MGM Studios)有三片擠進票房前十，包括排名第五的「綿羊偵探團」(The Sheep Detectives)、排名第七的「極限返航」(Project Hail Mary)，以及位列第十的「上帝存在嗎？」(Is God Is)。

下個周末，「星際大戰：曼達洛人與古古」(Star Wars: The Mandalorian and Grogu)上映後，可能會讓票房排名再洗牌。

Disney 迪士尼

上一則

謝霆鋒妹雄厚財力曝光 名下不動產驚人 曬頂級會所入會費6.5萬加元

延伸閱讀

北美周末票房「Prada的惡魔2」蟬聯冠軍 「真人快打2」第二名

北美周末票房「Prada的惡魔2」蟬聯冠軍 「真人快打2」第二名
女性捧場「穿著Prada的惡魔2」踢走「麥可」 登上賣座冠軍

女性捧場「穿著Prada的惡魔2」踢走「麥可」 登上賣座冠軍
「穿著Prada的惡魔2」全球印鈔4.3億 2周超越首集

「穿著Prada的惡魔2」全球印鈔4.3億 2周超越首集
暑期強檔電影 諾蘭史詩「奧德賽」、史匹柏科幻「揭秘日」避開檔期

暑期強檔電影 諾蘭史詩「奧德賽」、史匹柏科幻「揭秘日」避開檔期

熱門新聞

福原愛(左)產後首度露面，和排球好手古賀紗理那現身。（取材自IG）

福原愛為「橫濱男」生了 低調升格3寶媽 產後首露面「判若兩人」

2026-04-18 19:08
江念庭重返歌壇。圖／新視紀整合行銷提供

遭未婚夫拋棄扛巨債 絕美玉女消失30年內幕曝光

2026-05-10 11:35
全智賢（左）與池昌旭同框現身。（路透）

坎城影展／全智賢新片「屍速禁區」首映 掌聲如雷

2026-05-16 16:13
法國人氣網紅莉娜馬赫夫以金屬捧胸造型登場。（路透）

Met Gala／人氣網紅全裸登場「雙手捧胸」極限裸感 下半身隨時走光

2026-05-04 19:54
王中平(左)以前常帶著師妹余皓然跑通告。圖／本報系資料照片

爆靠張菲娶走絕美玉女 王中平瞞30年全說了

2026-05-02 16:07
許氏家族照，依左至右為：展榮、許爸爸、許媽媽、展瑞。(圖／星展娛樂提供)

展榮展瑞憶童年 不捨母變賣嫁妝換兄弟倆的醫藥費

2026-05-07 10:27

超人氣

更多 >
華人曝「無法接受的美國文化」 點名1習慣最令人疲憊

華人曝「無法接受的美國文化」 點名1習慣最令人疲憊
「不如中國」高曉松母留美23年後 要回北京養老

「不如中國」高曉松母留美23年後 要回北京養老
美國挺台國務卿變了？魯比歐握手習近平後1動作引熱議

美國挺台國務卿變了？魯比歐握手習近平後1動作引熱議
一代人記憶終結 華女關經營28年餐廳 回中國退休

一代人記憶終結 華女關經營28年餐廳 回中國退休
中旅客不會自動通關 泰機場踹開閘門、飆髒話…曝下場

中旅客不會自動通關 泰機場踹開閘門、飆髒話…曝下場