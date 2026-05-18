餐廳揮刀具學狗叫？布蘭妮又被曝失控 團隊澄清：嚴重誇大

布蘭妮被控在餐廳情緒失控。（路透資料照片）

「小甜甜」布蘭妮 （Britney Spears）4月才因酒駕風波，自願前往勒戒中心，希望挽救失控生活，沒想到近日又被目擊者指控在洛杉磯 一間餐廳出現「異常行為」，包括發出疑似狗叫聲、揮舞刀具，甚至在室內點燃香菸，引發外界關注。不過，其團隊隨即嚴正否認，強調相關說法「遭到嚴重誇大」。

知名娛樂記者傑佛瑞史奈德向「Page Six」透露，他與友人於當天晚間7點左右抵達餐廳後不久，便看見戴著大墨鏡的布蘭妮現身，她入座後多次發出類似「汪汪叫」的聲音，情緒起伏也較明顯，期間還頻繁離席，在餐廳內走動，引起不少人側目。

布蘭妮點了一份漢堡與薯條，餐點上桌後，她拿著附餐的鋸齒刀起身，接著來回走動，因為行為詭異，引發部分顧客不安。史奈德表示，當下看起來她比較像是一時忘了手上還拿著刀，現場並未有人感受到直接威脅。不過，仍有一名女顧客因此受到驚嚇，甚至認為布蘭妮「可能會刺向她」。

相關報導曝光後，布蘭妮團隊強烈反駁外界指控，稱整起事件「完全被誇大」。發言人透過「時人」雜誌表示：「布蘭妮當時只是與助理及保鑣安靜用餐，她只是在講述自己的狗會對鄰居吠叫的故事。」