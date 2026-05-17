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大衛柏克92歲逝 英劇福爾摩斯「最棒華生」成絕響

娛樂新聞組／綜合報導
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英國資深男星大衛柏克在經典英劇「福爾摩斯歷險記」中飾演「華生醫生」。（取材自臉書...
英國資深男星大衛柏克在經典英劇「福爾摩斯歷險記」中飾演「華生醫生」。（取材自臉書／The Jeremy Brett Sherlock Holmes Podcast）

曾在1980年代經典英劇「福爾摩斯歷險記」（The Adventures of Sherlock Holmes）中，以「華生醫生」一角聞名全球的英國資深實力派演員大衛柏克（David Burke），驚傳於5月10日不幸過世，享壽92歲。根據英媒「太陽報」報導，大衛柏克的經紀人證實了這項令人心痛的消息。

「噓！星聞」報導，大衛柏克出生於利物浦的勞工階級家庭，憑藉自身努力獲得獎學金進入牛津大學攻讀古典文學，隨後進入英國皇家戲劇藝術學院（RADA）深造。他的一生交出漂亮的演藝成績單，橫跨舞台劇、電視與廣播，曾與「魔戒」「比爾博巴金斯」伊恩霍姆（Ian Holm）同台演出國家劇院的「李爾王」，也曾客串英國長壽劇「冠冕街」（Coronation Street）等知名作品。

然而，大衛柏克最令全球觀眾印象深刻的，莫過於在ITV格拉納達（Granada Television，舊名格拉納達電視）版「福爾摩斯」中，與飾演福爾摩斯的傑瑞米布雷特（Jeremy Brett）搭檔。大衛柏克徹底翻轉了過往原著改編中，華生總是「糊塗蛋、豬隊友」的刻板形象，將他形塑成一位言辭犀利、機智勇敢且絕對忠誠的得力助手。這項顛覆性的成功演繹，也深深影響了後世如馬丁費里曼（Martin Freeman）在 BBC 現代版「新世紀福爾摩斯」中的詮釋方向。

「傑瑞米布瑞特福爾摩斯」Podcast 也發表悼詞，沉痛表示：「大衛將這個角色從一個笨手笨腳的傻瓜，轉變為謙遜、聰明且忠誠到終點的行動派，這是這部戲能成為經典的核心原因。這消息真的讓我們打擊很大。」

大衛柏克戲外家庭生活美滿，與演員妻子安娜卡爾德馬歇爾（Anna Calder-Marshall）結縭多年，其子湯姆柏克（Tom Burke）也繼承衣缽，曾演出BBC影集「三劍客與達太安」（The Musketeers）及「倫敦神探」（Strike），是英國知名的星二代實力派。

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