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歐洲歌唱大賽 保加利亞戲劇性超車以色列奪冠

中央社／維也納17日綜合外電報導
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保加利亞歌手達拉16日以舞曲Bangaranga奪得第70屆歐洲歌唱大賽冠軍。（...
保加利亞歌手達拉16日以舞曲Bangaranga奪得第70屆歐洲歌唱大賽冠軍。（路透）

保加利亞歌手達拉以舞曲Bangaranga奪得第70屆歐洲歌唱大賽冠軍。儘管以色列參賽者在觀眾票選中獲得高分，達拉最終仍戲劇性逆轉，讓保加利亞首度在這項盛會勝出。

綜合法新社和路透報導，保加利亞過去三屆盛會都缺席，此次代表參賽的27歲歌手達拉（Dara），賽前一周都還不是奪冠熱門人選，但她憑藉準決賽的驚艷表現與動感舞蹈迅速累積人氣。

本名達里娜．約托娃（Darina Yotova）的她今天解釋，作品Bangaranga「是每個人心中都有的感覺」，是「選擇用愛而不是恐懼來帶領自己的時刻，這是一種特別的能量，我相信每個人都有」。

她說：「當一個人與大自然及宇宙合而為一，就會感受到那種和諧，便能達成心之所願，萬事皆有可能。」

歐洲歌唱大賽（Eurovision Song Contest）素以華麗與輕鬆聞名，今年卻因以色列在加薩走廊（Gaza Strip）的行動而陷入危機。

西班牙、荷蘭、愛爾蘭、冰島與斯洛維尼亞因加薩戰爭杯葛以色列參賽，成為歐洲歌唱大賽史上最大規模的政治抵制行動。

本屆在奧地利維也納（Vienna）舉行的盛會因此僅剩35組參賽，創2003年以來新低。

雖然以色列參賽者貝塔恩（Noam Bettan）一度憑藉歐洲各國民眾的電話投票高分領先，看似有望奪冠，不過保加利亞最終仍以516分擊敗以色列的343分，羅馬尼亞296分排名第3。

本屆賽事的爭議焦點加薩戰爭，源自於2023年10月7日巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）對以色列發動突襲並殺害1200多人後，以色列旋即對哈瑪斯控制的加薩走廊發動軍事行動，迄今造成超過7.2萬名巴勒斯坦人喪生，並讓加薩大部分地區化為廢墟。

去年全球約有1.66億人收看的歐洲歌唱大賽，觀眾規模甚至高過職業美式足球聯盟NFL年度冠軍賽「超級盃」（Super Bowl）的1.28億人次。今年在多國抵制下，整體收視人數恐將下滑。

加薩 以色列

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