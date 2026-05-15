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華裔移民故事… 李安時隔7年拍新片「金山」未見章子怡

記者廖福生／綜合報導
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奧斯卡最佳導演李安，在北加州拍攝一部有關淘金熱的史詩鉅作「金山」。（本報資料照片...
奧斯卡最佳導演李安，在北加州拍攝一部有關淘金熱的史詩鉅作「金山」。（本報資料照片）

奧斯卡最佳導演李安再度推出全新電影計畫。根據「Deadline」報導指出，他目前已於北加州開拍新片「金山」（Gold Mountain），這也是他繼「雙子殺手」（Gemini Man）後，相隔7年再執導劇情長片。李安助理李良山也證實「已與李安確認過，是的，一切無誤」。

值得注意的是，「金山」演員名單中並未出現先前外界瘋傳的影后章子怡，反倒集結多位近年備受矚目的亞裔新生代演員挑起大梁，包括在影集「三體」中飾演主角年輕版葉文潔的台灣演員曾靖；「真人快打II」（Mortal Kombat II）中飾演飾演年幼版「琪塔娜」的Sophia Xu；演出過影集「住院醫師」（The Resident）的Chedi Chang；以及曾參與「罪人」的彭祖耀（Yao）。

影評人認為，李安一向擅長挖掘演員的特質，這次大膽啟用新人的舉動，與其多年前在「少年Pi的奇幻漂流」中起用新人的策略不謀而合，顯示出他希望將敘事焦點回歸到故事本身，而非明星光環。

「金山」改編自華裔作家C. Pam Zhang於2020年推出的小說「How Much of These Hills Is Gold」。故事以美國淘金熱尾聲為背景，聚焦一對痛失雙親的華裔兄妹，在充滿敵意與動盪的加州邊境踏上旅程。他們一邊試圖安葬父親，一邊逃離過往陰影，過程中也逐漸面對家族祕密、彼此衝突，以及對未來人生的不同選擇，原著更曾被前美國總統歐巴馬列入推薦書單。

章子怡 亞裔 李安

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