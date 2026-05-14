坎城影展／「魔戒」導演獲終身獎 朴贊郁當主席寫歷史

「魔戒」導演彼得傑克森獲頒終身成就獎。（路透）

第79屆坎城影展 日前開幕，南韓 名導朴贊郁擔任本屆評審團主席，成為坎城近80年來首位出任此職的南韓電影人。今年主競賽單元更被視為「日韓電影大年」，包括日本 導演是枝裕和「再生家族」、濱口竜介「突如其來」、深田晃司「奈義日記」、還有南韓羅泓軫「希望」等亞洲強片齊聚，掀起高度關注。而「魔戒」(he Lord of the Rings)導演彼得傑克森（Peter Jackson），獲頒終身成就獎。

朴贊郁率領本屆豪華評審團出席開幕記者會，談到首次擔任主席的心情時，除了表示深感榮幸，也不忘展現幽默感，笑說：「我一定會公平競爭！」一句話被外界解讀是在強調不會偏袒南韓電影，立刻引發現場笑聲。

南韓導演朴贊郁是第79屆坎城影展評審團主席。（歐新社）

日本名導是枝裕和帶著新作再度登上坎城影展。（路透）

本屆開幕典禮另一大亮點，則是頒發象徵終身成就的「榮譽金棕櫚獎」給「魔戒」三部曲導演彼得傑克森。頒獎人則由片中「佛羅多」伊利亞伍德（Elijah Wood）擔任，他在台上感性致詞，回憶與彼得傑克森合作的歲月。

「魔戒」伊利亞伍德把象徵終身成就獎的金棕櫚獎頒發給導演彼得傑克森。（路透）

伊利亞伍德說：「彼得成長於一個當時幾乎沒有電影產業的國家—紐西蘭，但這從來沒有阻止他，他總能找到方法完成夢想。」他也感性提到，當年18歲接演「魔戒」時，不只是佛羅多踏上旅程，也是自己人生的重要起點，「彼得，我真的不知道該如何感謝你。」