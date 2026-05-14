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14歲女兒常蹺課狂跑活動 貝克漢遭轟「品牌至上育兒」

記者陳穎／綜合報導
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貝克漢(右)對女兒哈珀疼愛有加。(取材自Instagram)
貝克漢(右)對女兒哈珀疼愛有加。(取材自Instagram)

英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與女星維多利亞（Victoria Beckham）的14歲小女兒哈珀（Harper Beckham）近期因頻繁缺課、長期跟隨父母出席商業活動，引發外界對其教育與成長環境的高度關注，甚至掀起「品牌至上育兒」、「把女兒當品牌」爭議。

根據外媒報導，哈珀目前就讀的學校年學費高達2.8萬英鎊（約3.7萬美元），2026年復活節假期結束後，並未如期返回倫敦就讀的私立學校，反而頻繁現身紐約、巴黎等地，陪同母親出席品牌發表會、香水宣傳及時裝周活動。類似情況並非首次。2025年1月，哈珀便曾於上課期間飛往巴黎觀看時裝秀，當時就已引發部分網友質疑。如今再度缺課陪同父母工作，也讓輿論進一步發酵。

不少網友認為，14歲正值建立校園社交與學習基礎的重要階段，長期暴露在商業與媒體環境中，恐怕影響正常成長。有評論直言：「如果是一般家庭，父母早就被學校約談，但富豪家庭似乎有不同標準。」

外界之所以對此特別敏感，也與貝克漢家族近期的家庭風波有關。年初，貝克漢長子布魯克林（Brooklyn Beckham）曾發長文控訴父母「把品牌放在親情之上」，甚至指家人間的關係需要透過社群媒體互動與公開讚美來維繫，並批評父母「用謊言維持完美形象」。相關言論曝光後，也讓外界重新檢視頻繁參與商業活動的背後原因。

據爆料，現年已超過50歲的貝克漢夫婦，正積極布局「貝克漢2.0時代」。除了持續經營家族品牌外，哈珀也被傳將於今年推出個人美妝品牌「HIKU」，主打韓系彩妝與年輕市場，顯示家族有意提前為她鋪路，進一步擴大商業版圖。

布魯克林 復活節 貝克漢

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