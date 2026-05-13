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坎城影展／朴贊郁首擔任主席「魔戒」導演獲終身成就獎

特約記者唐在揚、記者陳穎／即時報導
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「魔戒」伊利亞伍德把象徵終身成就獎的金棕櫚獎頒發給導演彼得傑克森。（路透）
「魔戒」伊利亞伍德把象徵終身成就獎的金棕櫚獎頒發給導演彼得傑克森。（路透）

第79屆坎城影展盛大開幕，南韓名導朴贊郁擔任本屆評審團主席，成為坎城近80年來首位出任此職的南韓電影人。今年主競賽單元更被視為「日韓電影大年」，包括日本導演是枝裕和「再生家族」、濱口竜介「突如其來」、深田晃司「奈義日記」、還有南韓羅泓軫「希望」等亞洲強片齊聚，掀起高度關注。

朴贊郁率領本屆豪華評審團出席開幕記者會，談到首次擔任主席的心情時，除了表示深感榮幸，也不忘展現幽默感，笑說：「我一定會公平競爭！」一句話被外界解讀是在強調不會偏袒南韓電影，立刻引發現場笑聲。

南韓導演朴贊郁是第79屆坎城影展評審團主席。（歐新社）
南韓導演朴贊郁是第79屆坎城影展評審團主席。（歐新社）

本屆開幕典禮另一大亮點，則是頒發象徵終身成就的「榮譽金棕櫚獎」給「魔戒」三部曲導演彼得傑克森（Peter Jackson）。頒獎人則由片中「佛羅多」伊利亞伍德（Elijah Wood）擔任，他在台上感性致詞，回憶與彼得傑克森合作的歲月。

伊利亞伍德表示：「彼得成長於一個當時幾乎沒有電影產業的國家——紐西蘭，但這從來沒有阻止他，他總能找到方法完成夢想。」他也感性提到，當年18歲接演「魔戒」時，不只是佛羅多踏上旅程，也是自己人生的重要起點，「彼得，我真的不知道該如何感謝你。」

此外，國際影壇重量級女星鞏俐與珍芳達（Jane Fonda）也攜手登台，分別從東、西方電影人的角度，分享自己對電影藝術的理解與信念。鞏俐開場便表示：「簡來自西方，我來自東方，今晚我們並肩站在這裡，這就是坎城電影節的魔力。」她也提到，自己始終以能代表華語電影站上坎城舞台為榮。

典禮尾聲，鞏俐更以中文高喊：「第79屆坎城電影節開幕！」為今年影展正式揭開序幕，也將現場氣氛推向最高潮。

鞏俐優雅現身坎城影展。（新華社）
鞏俐優雅現身坎城影展。（新華社）

坎城影展 南韓 日本

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