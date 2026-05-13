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下一任007？亨利卡維爾不排斥演龐德 自曝更想演反派

記者廖福生／綜合報導
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傑克葛倫霍（左）與亨利卡維爾（右）首度合作。（圖／車庫娛樂提供）
傑克葛倫霍（左）與亨利卡維爾（右）首度合作。（圖／車庫娛樂提供）

由亨利卡維爾（Henry Cavill）、傑克葛倫霍（Jack Gyllenhaal）、艾莎岡薩雷（Eiza González）、羅莎蒙派克(Rosamund Pike)合演的新片「金劫任務」(In the Grey)，英國男星亨利卡維爾在丹尼爾克雷格（Daniel Craig）卸下007身分之前，就是許多影迷心目中下一任龐德的最佳人選。亨利卡維爾近期受訪時坦言，他沒有排斥演出龐德，但是更想演007裡面的大反派。

他坦言：「我並沒有拒絕這個角色——只是時機不對。不過，我倒是很想演龐德的反派。如果角色合適的話，我覺得探索這類角色會很有意思。」而此次在「金劫任務」中，亨利卡維爾此次首度與跟傑克葛倫霍合作，他表示：「傑克（葛倫霍）不僅才華橫溢，而且人品也非常好。我希望我們以後能更常在大銀幕上合作。」

導演蓋瑞奇（Guy Ritchie）則透露，本片的故事靈感來自於國際律師的真實案例，他們專門負責追討空殼公司和離岸帳戶隱藏的巨額帳戶。而此次與亨利卡維爾、傑克葛倫霍、艾莎岡薩雷、羅莎蒙派克等人再度合作，幾乎可以說是一場蓋瑞奇班底的大型同學會。

電影「金劫任務」故事描述一支神秘的精英特務小隊，他們在全球各地祕密行動，不僅擅長操作各方勢力，也擅長操作自動武器和高性能炸藥。當一位冷酷無情的暴君竊取了十億美元的巨額財富時，這支小隊奉命去偷回這筆錢。然而，隨著任務的進行，局面卻變得越來越棘手，這場劫案逐漸演變成充滿策略、欺騙和求生的全面戰爭。

龐德

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