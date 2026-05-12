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坎城影展／鞏俐中文喊「開幕」掀開潮 同台女星珍芳達

坎城影展／鞏俐中文高喊「開幕」掀開潮 同台88歲傳奇女星珍芳達

記者陳穎／即時報導
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鞏俐(左)和珍芳達一起宣布第79屆坎城影展開幕。（路透）
鞏俐(左)和珍芳達一起宣布第79屆坎城影展開幕。（路透）

第79屆坎城影展正式揭幕，國際影壇重量級女星鞏俐與珍芳達（Jane Fonda）一同登台致詞，分別以東、西方電影人的角度，分享對電影力量的理解與信念。鞏俐更以中文宣布：「第79屆坎城電影節開幕」，為典禮掀起高潮。

鞏俐開場表示：「簡來自西方，我來自東方，今晚我們並肩站在這裡，這就是坎城電影節的魔力。」她也提到，自己一直以來都很榮幸能代表中國電影站上坎城舞台。

她認為，電影之所以動人，在於它能超越語言、文化與世代的隔閡，「它訴說著我們共享的東西：人類情感。」鞏俐進一步指出，電影讓人們得以相遇、彼此理解，「這就是電影的力量。」

珍芳達則接續表示，正是這股力量，讓所有人今晚齊聚於此。她強調自己始終相信「發聲的力量」，無論是銀幕內、銀幕外，甚至來自街頭的聲音，在當今時代都格外重要。

她認為，電影一直都是一種反抗行動，「因為我們講述故事，而故事構成文化，也讓人們對邊緣群體產生共情。」她表示，電影能讓人超越彼此差異去感受世界，並看見不同未來的可能性。

珍芳達也感性提到，能與鞏俐並肩站在舞台上，再次提醒她坎城影展的重要性，「因為在坎城，最重要的是故事，以及講述故事的勇氣。」最後她向所有創作者喊話：「讓我們一起歌頌大膽、自由、狂熱的創作行動。」

鞏俐用中文宣布第79屆坎城影展開幕。（路透）
鞏俐用中文宣布第79屆坎城影展開幕。（路透）

坎城影展

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