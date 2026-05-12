離婚25年世紀破冰 阿湯哥、妮可基嫚有望「正式見面」

妮可基嫚(左)與湯姆克魯斯的離婚消息，當年曾驚動全球。(路透資料照片)

好萊塢 昔日「銀色夫妻檔」湯姆克魯斯 （Tom Cruise）與妮可基嫚（Nicole Kidman），離婚超過25年後，近日再度傳出關係出現新進展。根據外媒報導，兩人其實多年來一直保持低調聯繫，近來更開始認真討論「正式見面」的可能性，甚至不排除安排一家人重聚，消息曝光後立刻引發影迷熱議。

現年63歲的湯姆克魯斯與58歲的妮可基嫚，當年因合作電影「霹靂男兒」(Days of Thunder)假戲真做，1990年步入婚姻，婚後共同領養女兒貝拉與兒子康納。兩人當年不只是90年代最具代表性的明星夫妻，也經常以高顏值組合成為紅毯焦點。不過這段婚姻最終於2001年畫下句點，離婚原因多年來眾說紛紜，其中湯姆克魯斯對山達基教的高度投入，被外界視為婚變原因之一。

根據「OK!」雜誌報導，知情人士透露，兩人近年逐漸放下過去心結。湯姆克魯斯近年開始重新修補與許多舊友的關係，個性也比過去更加柔和與開放，不再像從前那樣強勢，這讓妮可開始重新思考彼此的關係。報導指出，妮可基嫚這些年經歷人生不同階段後，心境也有了明顯改變。消息人士形容，她如今比過去更加成熟穩定，也願意重新面對曾經逃避的情感問題，而孩子則成為她願意跨出這一步的重要原因之一。

妮可過去曾坦言，自己與兩名養子女關係一度相當疏遠。她2007年受訪時曾透露，孩子甚至不叫她「媽媽」，而是直接稱呼名字，讓她深受打擊。不過多年來，她始終強調尊重孩子的選擇，也認為母親最重要的是給予無條件支持與陪伴。

湯姆克魯斯與妮可離婚後，曾與凱蒂荷姆斯（Katie Holmes）再婚，並育有女兒舒莉（Suri），這段婚姻最終同樣以離婚收場，父女關係多年來也鮮少公開互動。

如今雙方都歷經人生不同階段，也讓外界認為，兩人確實比過去更有機會真正放下恩怨。據悉，目前雙方已開始討論見面安排，地點可能選在倫敦，因為女兒貝拉目前定居當地，而湯姆克魯斯近年也長時間在英國工作；另一個可能地點則是兒子康納所在的佛州。