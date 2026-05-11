「穿著Prada的惡魔2」全球印鈔4.3億 2周超越首集

梅莉史翠普(中)在電影「穿著Prada的惡魔2」再度和史丹利圖奇(右)、安海瑟薇共事。(圖／二十世紀影業提供)

好萊塢 話題續集「穿著Prada的惡魔2」上映後氣勢驚人，不僅連續兩週穩坐北美票房冠軍，更成功打破系列紀錄，全球票房正式超越2006年首集「穿著Prada的惡魔」的最終成績，成為今年最具代表性的商業強片之一。截至目前，「穿著Prada的惡魔2」全球票房已累積4.33億美元，上映僅短短兩週，就正式超越首集當年3.265億美元的全球總票房，票房後勢持續看漲。

根據最新票房統計，「穿著Prada的惡魔2」於5月8日至10日的北美第二個上映周末，再收下4300萬美元票房佳績，展現強勁吸金力道。電影上映規模也持續擴大，戲院數從4150間增加至4200間，目前北美累積票房已達1.448億美元。

不少影迷認為，續集不只延續首集經典魅力，也貼近當代媒體與時尚產業現況，成功引發共鳴與討論。電影由梅莉史翠普、安海瑟薇、艾蜜莉布朗以及史丹利圖奇等原班人馬回歸演出，再度聚焦時尚圈與職場文化。劇情則圍繞在「時尚女魔頭」米蘭達面對傳統紙媒沒落，以及數位廣告崛起所帶來的全新挑戰，帶領觀眾重新走進華麗卻競爭激烈的時尚世界。