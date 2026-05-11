杜娃黎波怒告三星「盜圖印包裝」賣電視 求償1500萬美元

英國流行音樂女歌手杜娃黎波。（路透）

英國流行音樂女歌手杜娃黎波（Dua Lipa）近日提起訴訟，控告南韓 科技巨擘三星 電子公司（Samsung Electronics）未經授權使用她的肖像行銷電視產品，要求其賠償至少1500萬美元。

路透報導，三星電子被控在零售電視產品的紙箱包裝正面，使用一張受版權保護的杜娃黎波肖像照，使公司得以藉由讓消費者誤以為她參與代言或宣傳來行銷該產品。

根據訴狀，這照片名為「杜娃黎波－2024年奧斯汀城市極限音樂節」（Dua Lipa - Backstage at Austin City Limits, 2024），杜娃黎波擁有其完整且全面的權利歸屬。這起訴訟上周在加州 聯邦法院提出。

三星發言人拒絕置評，僅表示無法對尚在審理中的訴訟發表意見，杜娃黎波的律師團則未立即回應媒體置評要求。

除了著作權與商標權外，杜娃黎波也指控三星侵犯其「個人公開權」，也就是未經授權使用其姓名、肖像等商業形象。

杜娃黎波的律師在訴狀中附上社群媒體貼文與留言截圖，主張印有她照片的電視包裝確實影響消費者購買意願。

截圖中有一則粉絲留言寫道，自己會購買這款電視，「只因上面印有杜娃黎波的照片」。

律師團指出，杜娃黎波早在去年6月就得知三星涉嫌侵權，要求對方停止使用其照片，但三星並未採取特別措施，並持續銷售相關產品。

律師團還表示，三星的侵權行為「已經並持續」嚴重損害其商業利益與品牌形象，因為這種做法讓消費者誤以為她認可並代言相關產品。