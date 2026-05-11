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珊卓布拉克這次不低調 罕見曬兒女舊照、母女合影慶母親節

編譯俞仲慈／綜合報導
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珊卓布拉克。（路透資料照片）
珊卓布拉克。（路透資料照片）

行事向來低調的好萊塢女星珊卓布拉克(Sandra Bullock)10日難得分享兩名子女的舊照，並引以為傲強調「成為人母畢生榮幸」，藉此慶祝母親節

根據八卦新聞網站Page Six報導，母親節當天，61歲的布拉克在Instagram分享16歲的兒子路易斯(Louis)和11歲女兒萊拉(Laila)童年舊照，照片中的萊拉穿著色彩鮮豔的薄紗裙、路易斯則穿著魔術師的服裝，雙雙依偎在母親身邊。

珊卓布拉克難得分享兩名子女的舊照。（取材自Instagram）
珊卓布拉克難得分享兩名子女的舊照。（取材自Instagram）

此外，布拉克也分享與母親梅耶(Helga Meyer，2000年4月罹癌病世)合影的舊照，照片中的布拉克與妹妹姬辛(Gesine Bullock-Prado)也雙雙依偎在母親身邊，並發文表示：「致天下的母親們，無論你們是如何成為母親，祝母親節快樂，我們成為母親榮耀此生並緊密相連。」

珊卓布拉克難得分享和母親合影。（取材自Instagram）
珊卓布拉克難得分享和母親合影。（取材自Instagram）

報導指出，這位奧斯卡影后2010年收養路易斯，接著在2015年收養萊拉，不過注重隱私的布拉克保護兩名子女遠離公眾視線，直到上個月為宣傳新片「超異能快感2」(Practical Magic 2)才註冊Instagram帳號。

上個月，布洛克在紐約舉行的「CNBC變革者高峰會」(CNBC Changemakers Summit)談到自己即使拍片，仍堅持配合子女的行程：「我選擇在這個時候拍這部電影，因為我知道孩子們正好放假，我不會犧牲和孩子們的相處時間。」

布拉克接受眾生相雜誌(People)採訪時坦承 ：「如果我不在，他們會很高興，但我不會，這是真的。」並強調：「如果我的孩子遭遇困難或是他們需要什麼，而我無法滿足他們，我就沒有發揮出最佳水準。」

布拉克也談及自己身為職業母親的感受：「我自己養育孩子，不假手他人，在這個行業裡，我有幸能夠辦到，很多人沒有這樣的條件。」並補充道：「我理解那種悲傷和焦慮，當你在工作時你會想：『我現在的狀態並不理想，我在這裡只是在表演、只是在完成我的工作。』但你知道嗎？女性可以辦到，我們可以同時做15件事並完成一切。」

母親節 好萊塢

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