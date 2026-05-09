10年前票房慘 「假會徵信社」登串流翻紅 導演願拍續集

奧斯卡影帝羅素克洛(右)和好萊塢男神雷恩葛斯林(左)主演的黑色喜劇電影「假會徵信社」，上映十年後愈發受到歡迎。(美聯社)

喜劇電影「假會徵信社」(The Nice Guys) 十年前上映時，儘管有奧斯卡 影帝羅素克洛(Russell Crowe)和好萊塢 男神雷恩葛斯林(Ryan Gosling)加持，可惜卻票房慘澹，差點虧本。但這部電影猶如好酒般愈陳愈香，如今是串流平台重播率極高的熱門影片，顯示這部黑色喜劇片魅力不減。

美聯社報導，「假會徵信社」2016年5月上映時，不巧夾在漫威英雄「美國隊長3：英雄內戰」(Captain America: Civil War)和「X戰警：天啟」(X-Men: Apocalypse)之間，並與3D動畫片「憤怒鳥玩電影」(The Angry Birds Movie)狹路相逢；拍攝成本5000萬元的「假會徵信社」最終全球票房僅7100萬元。雷恩葛斯林不禁感嘆：「我們被卡通小鳥徹底擊垮，它們太憤怒了。」

「假會徵信社」劇情背景設定於1970年代洛杉磯，描述雷恩葛斯林飾演的私家偵探馬奇(Holland March)與羅素克洛飾演的暴力拳擊手希利(Jackson Healy)被捲入好萊塢詐欺犯罪的冒險故事，葛斯林在片中嶄露喜劇天賦，令人刮目相看。

十年來隨著喜劇電影沒落，「假會徵信社」在Netflix上觀看次數始終名列前茅，導演兼編劇沙恩布萊克(Shane Black)最近受訪時證實：「大家對『假會徵信社 』的興趣已經遠遠超過影片上映之初，付費下載成績也證明這點。」並補充道：「我覺得大家總會在串流媒體或租賃平台發現一部電影，然後突然意識到：我之前怎麼錯過這部電影？這種感覺很奇妙，『假會徵信社 』就是一部很容易被錯過的作品。」

網路已經出現開拍續集的呼聲，不過布萊克直言：「這等於是跟製片說：『我們想邀請這兩位大明星回鍋主演，這次成本肯定更高，可能要花上兩倍經費，拍攝一部票房慘敗電影的續集。』」但是如果可以的話，布萊克是否會拍攝續集，他的回答是「當然會。」