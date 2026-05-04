53歲卡麥蓉狄亞喜迎第3胎 代孕小兒子出生

53歲好萊塢女星卡麥蓉狄亞喜迎第三胎。（美聯社）

53歲好萊塢 女星卡麥蓉狄亞（Cameron Diaz）再傳喜訊，與搖滾樂團Good Charlotte成員本吉麥登（Benji Madden）迎來第3個孩子。兩人透過社群對外宣布消息，立刻引發外界關注與祝福。

本吉麥登於4日在Instagram發文報喜，宣布兒子Nautas Madden平安誕生，並以「開心、興奮又充滿感恩」形容心情，「孩子們健康又快樂，我們真的非常感恩。」他也表示一家人正享受這段幸福時光。延續過往一貫低調風格，夫妻倆此次依舊未公開新生兒影像，僅以文字分享喜悅。

卡麥蓉狄亞與本吉麥登婚後育有兩名子女，分別是2019年12月出生的女兒拉迪克斯（Raddix），以及2024年3月出生的兒子卡迪納爾（Cardinal），前兩胎皆透過代理孕母迎來。此次第三胎誕生，同樣再度引發外界對其家庭規劃與代孕議題的討論。

近年卡麥蓉狄亞逐漸淡出演藝圈，將重心放在家庭生活。她過去曾談及較晚成為母親的心境，坦言身邊不少同齡孩子的母親比自己年輕近20歲，但她認為年齡並不影響選擇，反而更希望自己保持活力，陪伴孩子成長。她也直言，當媽媽是一項需要全心投入的重要決定，甚至半開玩笑說希望能活到107歲，陪孩子走得更長遠。