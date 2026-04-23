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8個兒子隨侍…「奧斯蒙」合唱團最老成員艾倫76歲病逝

娛樂新聞組／綜合報導
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奧斯蒙合唱團最老成員艾倫多發性硬化症抗爭數十年，於近日去世。(美聯社)
奧斯蒙合唱團最老成員艾倫多發性硬化症抗爭數十年，於近日去世。(美聯社)

曾紅極一時的奧斯蒙家族( The Osmonds)合唱團最老成員艾倫(Alan Osmond)於近日去世，享壽76歲。他與多發性硬化症(MS)抗爭數十年。

美聯社報導，艾倫臨終前，他的妻子蘇珊娜(Suzanne Osmond)與8個兒子都在猶他州李海(Lehi)的家中隨侍在側。艾倫生前一直使用輪椅，並在加護病房(ICU)接受1周治療，再返回家中接受安寧療護(on hospice)。

艾倫的弟弟韋恩於2025年因中風去世，享壽73歲。

「爸爸是我的英雄，」艾倫的兒子道格(Doug Osmond)說，「我這輩子沒見過比他更積極樂觀的人。我從沒聽他抱怨過，一次也沒有。他常說他患有多發性硬化症，但這病無法控制他。」

艾倫是很有才華的作詞作曲，他與「奧斯蒙家族」創作發行的夯曲有「One Bad Apple」、「Crazy Horses」與「Are You Up There」。

艾倫於1949年6月22日出生於猶他州奧格登(Ogden)，在摩門教(Mormon)家庭長大，家中排行老三。他傳奇的音樂生涯始於1950年代，當時他與兄弟韋恩(Wayne Osmond)、梅里爾(Merrill)與傑伊(Jay)組成一個理髮店四重奏組合。他是最老成員。

他們後來成為「安迪威廉斯秀」(The Andy Williams Show)的常客，並聲名大噪，同時塑造健康陽光的形象。 1970年代初，弟弟唐尼(Donny Osmond)崛起，五人組合達到事業巔峰。1971年，奧斯蒙家族獲得9張金唱片，超越貓王及披頭四的單年最佳紀錄。

70年代中後期，艾倫成為美國廣播公司(ABC)熱門電視節目「唐尼和瑪麗秀」(The Donny and Marie Show)的製片人。

艾倫、韋恩、梅里爾與傑伊於1982年以鄉村音樂重返舞台。1987年，艾倫被診斷出患有多發性硬化症，迫使他退出與家人同台演出。

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