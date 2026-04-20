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阿湯哥回來了 「捍衛戰士3」重返駕駛艙 驚人天價片酬曝光

記者陳穎／即時報導
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湯姆克魯斯以「捍衛戰士」一舉成名。（路透）
湯姆克魯斯以「捍衛戰士」一舉成名。（路透）

派拉蒙影業正式宣布，「捍衛戰士」（Top Gun）系列將推出第3部電影，並確定由好萊塢巨星「阿湯哥湯姆克魯斯（Tom Cruise）再度回歸，消息一出讓全球影迷振奮不已。

「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）締造空前成功後，早在2024年，外界就傳出續集規劃的消息。派拉蒙於拉斯維加斯舉行的CinemaCon活動中證實，第3部作品已正式啟動製作，同時也確認湯姆克魯斯將再度披掛上陣，重返駕駛艙。系列金牌製片傑瑞布洛克海默（Jerry Bruckheimer）也將持續參與製作，不過目前其他細節仍相當保密。

湯姆克魯斯憑藉1986年「捍衛戰士」一舉成名，奠定好萊塢一線巨星地位，時隔36年，「捍衛戰士：獨行俠」於2022年上映，不僅喚起觀眾情懷，也創下驚人票房佳績。該片在全球狂收約15億美元，成為疫情後首批帶動觀眾重返戲院的指標性作品之一。

據悉，「捍衛戰士：獨行俠」拍攝歷時13個月，橫跨2018至2019年，製作預算約1.24億英鎊（約1.67億美元），但受新冠疫情影響多次延檔，當時他回歸演出，片酬高達1060萬英鎊（約1434.6萬美元），再度證明其票房號召力。

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