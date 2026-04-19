甜茶稱「沒人在乎芭蕾歌劇」莎莉賽隆反擊：10年後AI可以取代他

好萊塢女星莎莉塞隆，資料照片。（歐新社）

好萊塢 女星莎莉塞隆(Charlize Theron)近日公開批評「甜茶」提摩西夏勒(Timothée Chalamet)的「芭蕾和歌劇行業已無人在意」言論，並表示不該去貶低別的藝術形式，「我想AI過10年後就可以做提莫西的工作了，卻無法取代舞者的現場演繹。」

莎莉塞隆接受紐約時報 訪問時，回應甜茶先前將芭蕾與歌劇形容為「沒有人在意的藝術」的說法，直言這樣的言論「非常輕率」。甜茶早前表示，自己不想從事歌劇或芭蕾相關工作，並暗示這些藝術形式已逐漸脫離大眾關注，引發外界爭議。

曾立志成為芭蕾舞者的莎莉塞隆對此表達強烈不滿。她形容舞者是「超級英雄」，並指出：「看看舞者在沉默中承受的身體極限挑戰。」她批評，貶低這些需要持續支持的藝術形式，是不負責任的行為。

莎莉塞隆進一步指出：「再過10年，AI或許能完成提摩西的工作，但它無法取代一個人在舞台上現場起舞。」她強調，現場表演藝術所展現的人體極限與情感，具有不可替代性，並呼籲不應輕視任何藝術類型。

莎莉塞隆自幼在南非學習芭蕾，之後進入紐約Joffrey Ballet School深造，後因膝傷被迫放棄舞蹈生涯轉而投身演藝。她表示，芭蕾訓練帶給她紀律與不輕言放棄的韌性，至今仍深感自豪。