殘酷二選一 丹尼爾雷德克里夫選出最愛的「哈利波特」電影

電影「哈利波特」男星丹尼爾雷德克里夫。（美聯社）

電影「哈利波特 」男星丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）近日在節目中為「哈利波特」8部電影進行排名，出乎意料的是，他心目中的第一名是「死神的聖物2」（Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2），第六集「混血王子的背叛」（Harry Potter and the Half-Blood Prince）則是他最不喜歡的一集。

丹尼爾雷德克里夫在Podcast節目「Happy Sad Confused」中，透過二選一選出最喜愛作品。

不過最具爭議的選擇，是「火盃的考驗」（Harry Potter and the Goblet of Fire）擊敗普遍被視為系列最佳的「阿茲卡班的逃犯」（Harry Potter and the Prisoner of Azkaban）。

丹尼爾雷德克里夫解釋，主要是因為自己在「火盃的考驗」中有更多發揮空間，因此特別偏好該片。

根據影評網站Rotten Tomatoes數據，「阿茲卡班的逃犯」擁有約90%的影評人好評與86%的觀眾評分，而「火盃的考驗」則為88%影評分數，但觀眾評價相對較低，約74%。

報導指出，雷德克里夫的最終選擇與影評界看法一致，「死神的聖物2」以96%的影評分數與89%的觀眾評價，被認為是該系列情感與劇情收尾最完整的一部作品。

此外，HBO已宣布將拍攝「哈利波特」影集版，並預計於今年聖誕節推出第一季。丹尼爾雷德克里夫也多次公開祝福新一代「哈利波特」Dominic McLaughlin及劇組表現順利。