我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

未認領財產數十億美元 華人簡單幾步獲「意外之財」

華人移民銀行卡密碼失效、帳戶存款全消失 原因竟是？

殘酷二選一 丹尼爾雷德克里夫選出最愛的「哈利波特」電影

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
電影「哈利波特」男星丹尼爾雷德克里夫。（美聯社）
電影「哈利波特」男星丹尼爾雷德克里夫。（美聯社）

電影「哈利波特」男星丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）近日在節目中為「哈利波特」8部電影進行排名，出乎意料的是，他心目中的第一名是「死神的聖物2」（Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2），第六集「混血王子的背叛」（Harry Potter and the Half-Blood Prince）則是他最不喜歡的一集。

丹尼爾雷德克里夫在Podcast節目「Happy Sad Confused」中，透過二選一選出最喜愛作品。

不過最具爭議的選擇，是「火盃的考驗」（Harry Potter and the Goblet of Fire）擊敗普遍被視為系列最佳的「阿茲卡班的逃犯」（Harry Potter and the Prisoner of Azkaban）。

丹尼爾雷德克里夫解釋，主要是因為自己在「火盃的考驗」中有更多發揮空間，因此特別偏好該片。

根據影評網站Rotten Tomatoes數據，「阿茲卡班的逃犯」擁有約90%的影評人好評與86%的觀眾評分，而「火盃的考驗」則為88%影評分數，但觀眾評價相對較低，約74%。

報導指出，雷德克里夫的最終選擇與影評界看法一致，「死神的聖物2」以96%的影評分數與89%的觀眾評價，被認為是該系列情感與劇情收尾最完整的一部作品。

此外，HBO已宣布將拍攝「哈利波特」影集版，並預計於今年聖誕節推出第一季。丹尼爾雷德克里夫也多次公開祝福新一代「哈利波特」Dominic McLaughlin及劇組表現順利。

哈利波特

上一則

郭富城結婚9周年 天王變寵妻魔人「執子之手，與子偕老」甜爆

延伸閱讀

「哈利波特」惡霸表哥甩30KG 演性虐戲激戰「瑞典男神」

「哈利波特」惡霸表哥甩30KG 演性虐戲激戰「瑞典男神」
克里斯托重返百老匯「獨角戲」分享野火燒毀46年住家的故事

克里斯托重返百老匯「獨角戲」分享野火燒毀46年住家的故事
娛樂／消失近130年 影史首部科幻片重見天日

娛樂／消失近130年 影史首部科幻片重見天日
周末票房／超級瑪利歐銀河大電影 穩坐冠軍

周末票房／超級瑪利歐銀河大電影 穩坐冠軍

熱門新聞

楊冪如今的髮量。（取材自微博）

楊冪的長髮垂至肚臍眼…驚豓全網 與1年前判若兩人

2026-04-12 08:00
女星Christine Michalsky勇敢揭發被醫護人員性侵。（取材自Instagram）

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

2026-04-10 01:30
江圖因心臟病過世，享壽89歲。(摘自微博)

香港資深藝人驚傳心臟病逝 感情精采卻終身未婚

2026-04-15 21:54
凱蒂佩芮被指控性侵。（路透）

凱蒂佩芮被控性侵 受害女星隱忍20年「猥褻細節曝光」直言：當場吐了

2026-04-13 18:56
張雅琴的「1800年代晚報」頗受觀眾歡迎。圖／年代提供

TVBS主播被裁震撼業界 張雅琴一句話直戳職場現實

2026-04-14 09:04
Jisoo哥哥。圖／摘自網路

逼吃痰、肛交…BLACKPINK Jisoo親哥被控家暴 瘀傷照曝光

2026-04-18 11:52

超人氣

更多 >
再出招 貝森特：將強制銀行蒐集公民身分資料

再出招 貝森特：將強制銀行蒐集公民身分資料
逼吃痰、肛交…BLACKPINK Jisoo親哥被控家暴 瘀傷照曝光

逼吃痰、肛交…BLACKPINK Jisoo親哥被控家暴 瘀傷照曝光
正準備退休 餐飲業者因一亞裔習慣 畢生積蓄全被盜

正準備退休 餐飲業者因一亞裔習慣 畢生積蓄全被盜
傳北京願接收或稀釋伊朗濃縮鈾 協助結束伊朗戰爭

傳北京願接收或稀釋伊朗濃縮鈾 協助結束伊朗戰爭
荷莫茲一日數變 伊朗開了又封 怒批川普全謊言

荷莫茲一日數變 伊朗開了又封 怒批川普全謊言