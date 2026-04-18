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阿湯回歸「捍衛戰士3」鋼鐵人重返「復仇者聯盟」

娛樂新聞組╱綜合報導
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湯姆克魯斯將回歸出演「捍衛戰士3」。（美聯社）
湯姆克魯斯將回歸出演「捍衛戰士3」。（美聯社）

美國派拉蒙影業高層證實，動作劇情強片「捍衛戰士」（Top Gun）第3集正式進入籌備，好萊塢巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise）將再度回歸飾演英勇無畏的飛官「獨行俠」。而迪士尼漫威影業公布「復仇者聯盟」系列新作「復仇者聯盟：末日崛起」（Avengers: Doomsday）首支院線預告片，飾演「鋼鐵人」的小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）和前「美國隊長」主角克里斯伊凡（Chris Evans）重返漫威電影宇宙。

中央社引述法新社報導，派拉蒙影業是在電影產業大會CinemaCon宣布「捍衛戰士」第3集進入籌備階段的消息。

派拉蒙影業高層葛林斯坦（Josh Greenstein）表示，「捍衛戰士」第3集正式籌備中，劇本進展順利，而且湯姆克魯斯會跟知名電影製作人傑瑞布洛克海默（Jerry Bruckheimer）再度攜手合作。

「捍衛戰士」於1986年上映，這部片讓湯姆克魯斯躋身超級巨星之列，2022年的續集「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun：Maverick）更在全球斬獲大約15億美元票房。

好萊塢傳奇導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）曾公開讚許湯姆克魯斯憑藉備受各界期待的「捍衛戰士：獨行俠」，讓民眾在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之後重返戲院。

湯姆克魯斯（左）將回歸出演「捍衛戰士3」。（美聯社）
湯姆克魯斯（左）將回歸出演「捍衛戰士3」。（美聯社）

「鋼鐵人」小勞勃道尼（左）和前「美國隊長」克里斯伊凡（右）重返漫威電影宇宙。（美...
「鋼鐵人」小勞勃道尼（左）和前「美國隊長」克里斯伊凡（右）重返漫威電影宇宙。（美聯社）

另外，「復仇者聯盟：末日崛起」的預告片在電影產業大會CinemaCon中播映2次，片中首度曝光美國男星小勞勃道尼飾演反派角色「末日博士」（Doctor Doom）的畫面，現場觀眾反應熱絡。

這是小勞勃道尼在2019年「復仇者聯盟4：終局之戰」（Avengers: Endgame）飾演的鋼鐵人逝世後，首次回歸漫威電影宇宙（Marvel Cinematic Universe）。

預告片也出現多個精彩片段，包括漫威英雄「金牌手」（Gambit）和「尚氣」（Shang-Chi）對決，分別由查寧塔圖（Channing Tatum）和劉思慕（Simu Liu）飾演；男星派屈克史都華（Patrick Stewart）再度化身「X戰警」（X-Men）中的「X教授」，他發出警告說：「有些事即將發生，可能連我們也無法阻擋。」

預告片最後，克里斯伊凡再度以美國隊長史帝夫羅傑斯（Steve Rogers）之姿現身，出現在面帶驚訝的「雷神索爾」（Thor）面前，並接住索爾的雷神之槌。雷神索爾由克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）飾演。

「復仇者聯盟：末日崛起」預計12月18日在美國上映，與丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve）執導的「沙丘：第三部」（Dune: Part Three）同日登場。

小勞勃道尼。 （路透）
小勞勃道尼。 （路透）

克里斯伊凡。（路透）
克里斯伊凡。（路透）

漫威 湯姆克魯斯 迪士尼

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