我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高院打臉的川普關稅要退錢了 20日啟動發還1660億美元

最富Fed主席？華許身家1.9億起跳 背後藏雅詩蘭黛豪門

亞當崔佛被控情緒失控 摔椅砸牆、狂吼咆哮醜態內幕曝光

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
亞當崔佛曾演出「STAR WARS：原力覺醒」。（美聯社）
亞當崔佛曾演出「STAR WARS：原力覺醒」。（美聯社）

美國女星莉娜丹恩(Lena Dunham)近日在全新回憶錄中揭露拍攝影集「女孩我最大」(Girls)期間的驚人內幕。她指控同劇男星亞當崔佛(Adam Driver)曾在片場情緒失控，不僅大聲咆哮，甚至怒將椅子砸向牆壁，場面一度相當緊張。

現年39歲的莉娜丹恩在新書「Famesick」中指出，42歲的亞當崔佛在拍攝該劇時，曾展現出「暴力且如野獸般的行為」，更形容對方「極度粗魯」。兩人在劇中分別飾演情侶「漢娜」與「亞當」，戲裡戲外互動密切，但她卻回憶，對方有時會出現令人不安的情緒反應。

莉娜丹恩描述，有一次兩人在她的拖車內對台詞時，她突然忘詞，當時明明剛記熟的內容卻無法說出口，只能不斷結巴。她表示，這其實與當時尚未確診的子宮內膜異位症有關，導致她出現解離狀態。她在書中寫道：「當我張口時，只發出結巴聲，直到亞當突然大吼『快講點什麼』，並把椅子往我身旁的牆上砸過去。」她進一步指稱，對方當時還怒吼「給我清醒一點」、「我受夠你只是在那邊發呆」。

莉娜丹恩表示，事件發生後她最終仍順利說出台詞，但也提到亞當當時情緒不穩，例如曾因不滿新髮型而在拖車牆上打出破洞。此外，她也談到劇中大量親密戲的拍攝過程，指出當年業界尚未普遍設置親密指導員，因此拍攝環境相對缺乏保護。

她坦言，儘管自己努力打造安全的拍攝氛圍，但在實際拍攝時仍曾感到不安，甚至形容對方在拍攝親密戲時「會把她甩來甩去」，讓原本設計好的動作調度失去控制。針對相關指控，外媒報導已向亞當崔佛經紀人求證，截稿前尚未獲得回應。

上一則

菲爾柯林斯等人將入「搖滾樂名人堂」

延伸閱讀

凱蒂佩芮被控性侵 受害女星隱忍20年「猥褻細節曝光」直言：當場吐了

凱蒂佩芮被控性侵 受害女星隱忍20年「猥褻細節曝光」直言：當場吐了
孫儷吳慷仁「危險關係」原型太震撼 北大PUA案害死才女

孫儷吳慷仁「危險關係」原型太震撼 北大PUA案害死才女
從抗拒到淪陷「21世紀大君夫人」邊佑錫曝IU 1暖舉變鐵粉

從抗拒到淪陷「21世紀大君夫人」邊佑錫曝IU 1暖舉變鐵粉
觀影說劇╱日動畫奇幻穿書 「竊取本書者將會…」揭家族魔咒

觀影說劇╱日動畫奇幻穿書 「竊取本書者將會…」揭家族魔咒

熱門新聞

女星Christine Michalsky勇敢揭發被醫護人員性侵。（取材自Instagram）

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

2026-04-10 01:30
楊冪如今的髮量。（取材自微博）

楊冪的長髮垂至肚臍眼…驚豓全網 與1年前判若兩人

2026-04-12 08:00
「冰湖重生」黃楊鈿甜飾演女主角「楚喬」。圖／愛爾達電視 提供

18歲女星戴「30萬耳環」炫富害慘父 對鏡落淚一秒心碎

2026-04-08 10:50
凱蒂佩芮被指控性侵。（路透）

凱蒂佩芮被控性侵 受害女星隱忍20年「猥褻細節曝光」直言：當場吐了

2026-04-13 18:56
清野咲拍A片被同學告密給學校。圖／摘自IG

21歲芭蕾舞者拍成人片 遭同學告密被退學 爸媽得知大崩潰

2026-04-04 08:45
張雅琴的「1800年代晚報」頗受觀眾歡迎。圖／年代提供

TVBS主播被裁震撼業界 張雅琴一句話直戳職場現實

2026-04-14 09:04

超人氣

更多 >
郵輪弒親案 16歲弟性侵殺害18歲繼姊 檢方以成人起訴

郵輪弒親案 16歲弟性侵殺害18歲繼姊 檢方以成人起訴
只因一操作 華婦社安金被削95% 只剩每月8.5元

只因一操作 華婦社安金被削95% 只剩每月8.5元
華人帶孩子在櫻花節遇這一幕 不少人憤然離場

華人帶孩子在櫻花節遇這一幕 不少人憤然離場
馬英九致電楊渡：我只是老了健忘 不構成蕭旭岑違法理由

馬英九致電楊渡：我只是老了健忘 不構成蕭旭岑違法理由
史沃威爾再爆性侵指控 第5女：他下藥強暴了我

史沃威爾再爆性侵指控 第5女：他下藥強暴了我