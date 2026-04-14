菲爾柯林斯等人將入「搖滾樂名人堂」

菲爾柯林斯(左起)、比利艾鐸、皇后拉蒂法、莎黛和已故歌手路德范德魯斯。(美聯社)

菲爾柯林斯(Phil Collins)、「鐵娘子」(Iron Maiden)、龐克搖滾歌手比利艾鐸(Billy Idol)、饒舌歌手皇后拉蒂法(Queen Latifah)、「綠洲合唱團」(Oasis)、英國傳奇樂團莎黛(Sade)以及歡樂分隊/新秩序(Joy Division/New Order)等獲選登上搖滾名人堂(Rock & Roll Hall of Fame)，同時首次獲得提名的還有武當幫(Wu-Tang Clan)和已故歌手路德范德魯斯(Luther Vandross)。

這次的入選名單，是在13日晚間播出的選秀節目「美國偶像」(American Idol)中公布；獲選藝人得在發行了首張商業唱片後至少25年，才有資格被被提名；提名者則是由超過1200名藝術家、歷史學家和音樂產業專業人士投票 選出。

搖滾歌手柯林斯之前已經以樂團「Genesis」(Genesis)成員的身份，入選搖滾名人堂，個人單飛後憑藉「In the Air Tonight」、「One More Night」等熱門單曲走紅，曾八度獲葛萊美 獎，並在1985年以專輯「No Jacket Required」奪下葛萊美年度專輯獎(album of the year)，並在首次獲得提名就入選登入名人堂。

靈魂爵士歌手莎黛也曾於2024年獲得提名，擁有「Smooth Operator」和「The Sweetest Taboo」等熱門歌曲。武當派樂團則是自993年發行具有里程碑意義的首張專輯「Enter the Wu-Tang」以來，就一直被譽為是饒舌音樂的創新者。

重金屬樂團「鐵娘子」則是曾兩度獲得提名，憑藉「he Number of the Beast」等經典專輯，推動了英國重金屬新浪潮的發展。已故傳奇節奏藍調與靈魂樂創作歌手路德范德魯斯則是銷售超過2500萬張專輯，並曾創作出「Here and Now」與「Any Love」等熱門單曲；范德魯斯在2025年去世，並啟發了饒舌歌手肯卓克拉瑪(Kendrick Lamar)和節奏藍調女伶SZA創作出「Luther」一曲。

2026年獲得提名但未能入選的藝人包括了瑪麗亞凱莉(Mariah Carey)、蘿倫希爾(Lauryn Hill)、INXS、梅麗莎伊瑟麗姬(Melissa Etheridge)、傑夫巴克利(Jeff Buckley)、Pink、新版本合唱團(New Edition)和夏奇拉(Shakira)等。