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凱蒂佩芮被控性侵 受害女星隱忍20年「猥褻細節曝光」直言：當場吐了

記者陳穎／即時報導
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凱蒂佩芮被指控性侵。（路透）
凱蒂佩芮被指控性侵。（路透）

美國流行天后凱蒂佩芮(Katy Perry)近日再陷爭議風波。外媒引述知情人士指出，這起風波對41歲、育有一女的她而言無疑是一場噩夢，因她過去兩年才努力修復因專輯「143」引發爭議而受損的形象。

這次指控來自澳洲女星露比蘿絲(Ruby Rose)，她曾演出電影「蝙蝠俠」(Batman)及影集「勁爆女子監獄」（Orange Is the New Black）。40歲的她在社群平台Threads回應一篇關於凱蒂佩芮出席科切拉音樂節的報導時，突發文指控天后曾對她性騷擾、性侵。

露比蘿絲寫道：「凱蒂佩芮曾在墨爾本的夜店對我進行性侵。」她進一步描述，當時自己試圖躲避對方，凱蒂佩芮竟拉開內褲並用私密處做出猥褻還有不當的身體接觸，導致她當場嘔吐。相關言論曝光後，引發網友熱議。

對此，凱蒂佩芮的發言人強硬否認，表示這些在社群媒體流傳的指控「完全不實，且是危險且魯莽的謊言」，並指出露比蘿絲過去曾多次在社群平台對他人提出嚴重指控，但皆遭當事人否認。露比蘿絲隨後再發文表示，自己當年因不知如何面對，曾將事件當成「喝醉的趣事」對外講述，甚至因對方曾答應協助辦理美國簽證而選擇沉默。她坦言，自己花了近20年才公開此事，並強調創傷對人的長期影響。

此外，凱蒂佩芮過去也曾面臨類似指控。2018年，曾出演她〈Teenage Dream〉MV的男模指稱，凱蒂佩芮在派對上曾當眾拉開他的褲子，讓他感到羞辱。同年，她在選秀節目「美國偶像」(American Idol)擔任評審時，也曾因突然親吻參賽者Benjamin Glaze引發爭議。

對於外界質疑，凱蒂佩芮過去曾回應，現今社會「任何人都可以說任何話」，媒體標題往往在缺乏查證下迅速傳播，呼籲外界應更審慎看待相關指控。目前事件仍持續延燒，娛樂圈內外對此各持不同看法，相關說法尚未獲得進一步證實。

社群媒體 澳洲 Threads

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