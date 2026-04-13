布蘭妮酒駕上銬被逮捕 終於意識「人生跌落谷底」進勒戒所治療自救

布蘭妮行為又脫序。（取材自IG）

西洋流行天后布蘭妮 (Britney Spears）90年代紅遍全球，憑藉多首經典歌曲奠定流行天后地位，不過近年來爭議不斷，屢次傳出脫序行為，引發外界關注。日前更傳出她因酒駕遭警方逮捕，雖然事後已獲釋，但最新消息指出，她已自願入住勒戒所接受治療。

據外媒報導，布蘭妮上月因涉嫌酒駕被警方攔查並逮捕，當時狀況引發不小騷動，消息一出震驚全球粉絲。對此，發言人證實，布蘭妮已於近日主動進入專門機構，接受包含酒精與藥物成癮在內的相關療程，希望透過專業協助改善身心狀況。

知情人士透露，布蘭妮近來情緒起伏較大，生活狀態也備受關注，她坦言「已經意識到自己跌入谷底」，因此在親友不斷勸說與支持下，決定正視問題並積極面對治療，期望逐步找回生活重心。

此外，發言人也表示，這段期間布蘭妮的孩子將陪伴在側，給予她最大的精神支持，家人與親近友人也會持續協助她調整步調、重回正軌。至於外界關心的療程時間，目前尚未對外公布，需視治療進度而定。

另一方面，布蘭妮涉及的酒駕案件仍在司法程序中，預計將於5月4日出庭應訊。外界也關注她在法律與治療雙重壓力下，是否能順利走出低潮、重新站穩腳步。