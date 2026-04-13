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「瑪利歐銀河」票房獲佳績 家庭電影賣座撐起一片天

編譯俞仲慈／綜合報導
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「超級瑪利歐銀河電影版」票房佳。(圖／UIP提供)
「超級瑪利歐銀河電影版」票房佳。(圖／UIP提供)

環球影業(Universal Studios)動畫電影「超級瑪利歐銀河電影版」(The Super Mario Galaxy Movie)上映短短五天，創下北美票房1億8600萬元、全球票房3億5000萬元的佳績，顯示家庭電影儼然為好萊塢產業撐起一片天。

美聯社報導，根據數據公司Comscore統計，2024年PG級(家長指導級，另稱保護級)電影票房達到31億8000萬元，創下數十年最高，而且六大賣座電影有五部PG級，分別是「腦筋急轉彎2」(Inside Out 2)、「海洋奇緣2」(Moana 2)、「神偷奶爸4」(Despicable Me 4)、「魔法壞女巫」(Wicked)和「獅子王：木法沙」(Mufasa: The Lion King)。

PG級電影去年全球票房，包括「哪吒之魔童降世2」(Ne Zha 2)、「動物方城市2」(Zootopia 2)、「星際寶貝」(Lilo & Stitch)、「MINECRAFT麥塊電影」(A Minecraft Movie)等，累計高達29億6000萬元，再次超越長期高居榜首的PG-13級電影。

儘管電影票房有所成長，但與疫情前相比仍減少逾20%，因此12歲及以下的「阿法世代」(Gen Alpha)成為電影業生存最大希望，電影院產業協會Cinema United會長兼執行長歐里瑞(Michael O'Leary)坦言：「我們發現這群影迷的重要性日益顯著，我們要竭盡全力保證他們擁有美好的觀影體驗。」

全國研究集團(National Research Group)研究發現，阿法世代比任何族群更渴望透過大銀幕觀影，而非在家面對小螢幕，歐里瑞指出：「研究表明年輕人是電影院觀眾成長最快速的群體，讓我們倍感興奮，我們非常重視培養下一代影迷。」

年輕世代與智慧型手機、平板電腦以及串流平台Netflix共同成長，如今更是電影賣座的關鍵族群，根據NRG統計，去年41%的Z世代影迷至少去電影院看過六次電影，高於兩年前31%，因此片商預計今年推出26部PG級電影，超過2025年(24部)和2024年(18部)，資深媒體分析師德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)直言：「今天去看電影的孩子們，明天也會帶他們的孩子去看電影，只要大家繼續生孩子，電影院的前途就有保障。」

好萊塢 疫情 電影院

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