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泰勒絲世紀婚禮7/3紐約舉行 賽琳娜、超模豪華伴娘團就位

記者陳穎╱綜合報導
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泰勒絲與NFL球星崔維斯凱爾斯的世紀婚禮，訂在7月3日。圖為兩人在2025年8月...
泰勒絲與NFL球星崔維斯凱爾斯的世紀婚禮，訂在7月3日。圖為兩人在2025年8月宣布訂婚時的照片。（取材自Instagram）

美國樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）與NFL球星崔維斯凱爾斯（Travis Kelce）的世紀婚禮籌備細節持續曝光，其中最受矚目的關鍵訊息，就是婚禮日期已被鎖定在7月3日，預料將成為今年娛樂圈最受關注的盛事之一。

根據外媒「太陽報」報導，消息人士透露，這場婚禮原先一度盛傳可能在泰勒絲位於羅德島、價值約3200萬美元的豪宅附近舉行，打造童話風格的奢華儀式，但最終兩人決定改在紐約市舉行婚禮，並敲定於7月3日登場，讓外界相當驚訝。

知情人士指出，伴娘團已全面投入婚禮籌備，包括歌手好友賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）與超模吉吉哈蒂（Gigi Hadid）等人，正規劃多項驚喜橋段，力求打造一場星光熠熠的夢幻婚禮。

其中一大亮點，是正在製作一支約6至7分鐘的紀錄影片，內容將回顧泰勒絲的成長歷程、她與凱爾斯的相遇過程，以及兩人私下甜蜜互動，甚至包含從未曝光的私人影像，呈現更真實的愛情故事。

此外，婚禮現場也將安排卡拉OK派對橋段，由好友們演唱泰勒絲經典歌曲，甚至泰勒絲本人也可能登台參與。消息指出，這項創意由賽琳娜主導，希望透過音樂向好友致敬，打造「一生難忘的慶典」。婚禮規模同樣驚人，據稱泰勒絲的花卉預算高達120萬美元，現場並將準備「永生玫瑰」作為賓客伴手禮；而凱爾斯則被指將在婚禮前100天開始陸續送花，營造浪漫倒數氛圍。

至於婚禮後的蜜月行程，據傳將展開為期三周的全球之旅，從巴哈馬出發，延伸至義大利科莫湖、法國蔚藍海岸、克羅埃西亞、希臘、新加坡、澳洲、斐濟與夏威夷等地，並計畫短暫「斷聯」享受兩人世界。

此外，為確保婚禮安全與隱私，保全費用預估高達800萬美元。目前所有細節仍未獲當事人正式證實，但隨著7月3日婚禮日期曝光，已迅速引發全球粉絲與媒體高度關注。

泰勒絲（右）與NFL球星崔維斯凱爾斯（左）的世紀婚禮傳出日期鎖定7月3日。（美聯...
泰勒絲（右）與NFL球星崔維斯凱爾斯（左）的世紀婚禮傳出日期鎖定7月3日。（美聯社）

泰勒絲 NFL 紐約市

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