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「蝙蝠俠」87歲男星驚傳驟逝 名導諾蘭痛失至親

記者陳穎／即時報導
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約翰諾蘭曾演出「黑暗騎士：黎明昇起」等多部知名電影。(取材自IMDb)
約翰諾蘭曾演出「黑暗騎士：黎明昇起」等多部知名電影。(取材自IMDb)

英國資深演員約翰諾蘭（John Nolan）驚傳辭世，享壽87歲。根據外媒報導，他已於周六離世，死因尚未對外公布。

約翰諾蘭是知名導演克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）與強納森諾蘭（Jonathan Nolan）的叔叔，也長年參與兩位侄子的影視作品，被視為諾蘭家族影視事業的重要一員。

他最廣為人知的電影演出，包括2005「蝙蝠俠：開戰時刻」（Batman Begins）與2012年「黑暗騎士：黎明昇起」（The Dark Knight Rises）中，飾演「蝙蝠俠」韋恩企業董事會成員道格拉斯・弗雷德里克斯（Douglas Fredericks），兩部作品皆由侄子克里斯多福諾蘭執導。

此外，他也多次參與強納森諾蘭的作品，包括在1998年執導的驚悚片「跟蹤」(Following)演出，以及2017年戰爭電影「敦克爾克大行動」（Dunkirk）中亮相。在電視劇方面，他則於強納森創作的「疑犯追蹤」（Person of Interest）中擔任要角，飾演前MI6特務約翰格里爾（John Greer），並在全劇5季中累積出演28集。

約翰諾蘭畢業於倫敦著名的戲劇學校Drama Centre，是該校早期學生之一。他早年以舞台劇起家，曾在里奇蒙劇院飾演「羅密歐與茱麗葉」中的羅密歐，並因此加入皇家莎士比亞劇團（RSC），展開長達兩年的演出生涯。在影視生涯早期，他也曾於1973年迷你影集「Shabby Tiger」中飾演Nick Faunt。1980至1981年間，他更與他人共同編劇並主演改編自杜斯妥也夫斯基作品的舞台三部曲。

在個人生活方面，約翰諾蘭與女演員金哈特曼（Kim Hartman）結婚，他留下妻子、子女米蘭達與湯姆，以及孫輩與親屬家人。

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