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嘻哈始祖驚傳癌逝 生前被控性侵13男童 到死醜聞陰影難散

記者陳穎／即時報導
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饒舌先鋒阿弗里卡班巴塔因癌症過世。（美聯社）
饒舌先鋒阿弗里卡班巴塔因癌症過世。（美聯社）

嘻哈界傳奇、同時被視為電子音樂先驅的非裔美籍饒舌歌手兼DJ阿弗里卡班巴塔（Afrika Bambaataa）驚傳辭世，享壽67歲。根據「TMZ」引述消息人士說法，他於賓州在與癌症搏鬥後離世。

班巴塔被譽為嘻哈文化的重要奠基者之一，其代表作專輯「Planet Rock」更被視為早期嘻哈發展的里程碑，對後世音樂影響深遠。他的音樂風格融合電子元素，開創跨界先河，奠定其在樂壇的關鍵地位。

然而，他的生涯亦伴隨嚴重爭議，過去曾有多名男子指控，稱在1980至1990年代期間，於年少時遭班巴塔性侵。2025年，他更因一名男子指控其在1990年代對其進行性剝削與販運，被判支付和解金。該名匿名指控者聲稱，自己自12歲起遭對方長達4年的性侵與控制，當時班巴塔年約33至34歲。由於班巴塔未出庭應訊，法院最終作出缺席判決。

班巴塔1957年出生於紐約布朗克斯，本名蘭斯泰勒（Lance Taylor）。他年輕時曾加入當地幫派「黑桃幫」（Black Spades），並一路晉升至「戰爭領袖」（warlord）地位。1970年代起，他開始舉辦派對，成為早期嘻哈文化萌芽的重要推手，其活動迅速擴大為南布朗克斯的大型街區派對。

他於1980年發行首支單曲「Zulu Nation Throwdown」，並在1985年參與反種族隔離專輯「Sun City」的製作，與U2、Run-D.M.C.、Joey Ramone等知名音樂人合作。他同時也是嘻哈意識團體「Universal Zulu Nation」的創始成員之一，但在性侵指控爆發後辭去領導職務，並引發多名成員退出。

2016年社運人士羅納德(Ronald Savage)曾指控班巴塔在其童年時期對其猥褻，隨後另有11人出面提出類似指控。不過班巴塔全數否認。薩維奇其後翻供，表示當年自己持有偽造身分證進出夜店，認為雙方屬「合意行為」，並稱班巴塔並非戀童者。

儘管如此，爭議仍未平息。2021年紐約饒舌歌手Melle Mel直言「圈內人人皆知」相關傳聞；2024年底，法國饒舌歌手Solo亦指控自己在17歲時遭班巴塔性侵。自稱曾擔任其保鑣的Shamsideen Shariyf Ali Bey更爆料，曾多次目睹不尋常情況，並指班巴塔經常與年輕男性同行。

對於所有指控，班巴塔在2016年接受福斯5台新聞訪問時曾強調：「我從未傷害任何人。聽到有人說『你曾傷害我』，這真的很荒謬。當年有數百人與我共事，如果真有這種事，為何沒有人提出來？」

賓州 癌症 非裔

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