被稱拜金男 宗毓華之夫笑談財力差距：當初老婆收入是我10倍

全美知名華裔女主播宗毓華（右）與其夫婿莫瑞波維奇（左）。（取材自Instagram）

莫瑞波維奇(Maury Povich)並不介意被稱為「宗先生」(Mr. Chung)。

這位曾獲日間艾美獎 (Daytime Emmy)並以主持同名脫口秀節目聞名的脫口秀主持人與廣播記者，與全美知名華裔 女主播宗毓華(Connie Chung)結婚40年，最近接受喜劇演員出身主持人亞當弗里德蘭(Adam Friedland)為「Interview」雜誌問答(April 1 Q&A)特輯專訪時，開玩笑地提到了兩人在經濟上的差距。

波維奇在與弗里德蘭在談到他和妻子在蒙大拿州 的住所後表示：「你過著最棒的生活。」波維奇說，他們把在蒙大拿州的住所稱為「自家的後山」。

「那都是因為我娶了宗毓華，」現年87歲的波維奇回答。

弗里德蘭隨後拿波維奇和宗毓華的奢靡生活方式開玩笑，戲稱波維奇是個「拜金男」(gold digger)；面對這玩笑，波維奇欣然接受並表示：「沒錯。我們結婚的時候，我老婆的收入是我的十倍。羨慕吧？」

在「時事」(A Current Affair)和「莫瑞秀」(Maury)等節目享譽全國之前，波維奇曾在包括華府WWDC廣播電台和舊金山美國廣播公司(ABC)電視台KGO-TV等多家媒體擔任新聞主播和記者。

同時，波維奇的妻子宗毓華則是在1970年代憑藉「CBS晚間新聞」(CBS Evening News)記者一直，在新聞界崛起，接著在哥倫比亞廣播公司(CBS)旗下的KNXT電視台、「NBC News at Sunrise」節目和「NBC晚間新聞」(NBC Nightly News)工作。

「這些年來，她一直是我最信賴的人。我一直把自己當成宗先生，現在依然如此，」波維奇在2025年12月接受「今日美國」(USA Today)採訪時指出，「她在我成名之前就已經是大明星了，我並不介意。」

波維奇也坦誠說到他與宗毓華婚姻的長久之道，是兩人彼此理解「各自所經歷的一切以及所承受的巨大壓力」的至關重要性。