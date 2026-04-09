溫子仁恐怖新作 金髮正妹變活屍「全身爬滿蟲屍」

「李克寧 墓乃伊」片中木乃伊竟是由金髮正妹娜塔莉格雷斯飾演。（圖／華納提供）

由好萊塢 最擅長心理驚悚的「鬼王」溫子仁，聯手「生理恐怖大師」李克寧打造全新駭人新作「李克寧 墓乃伊」（Lee Cronin's The Mummy），片中纏滿咒印繃帶、肢體扭曲變形的「木乃伊」，竟是由外型亮眼的金髮正妹娜塔莉格雷斯（Natalia Grace）所飾演。

娜塔莉格雷斯首次主演電影，就挑戰詮釋恐怖片大魔王，原本甜美清新的模樣，化身為五官扭曲、行為怪異的「活屍木乃伊」，在最新釋出的終極預告中，她整個人宛如中邪一般，展現蠍子從嘴巴鑽出、變態長指甲與全身爬滿蟲屍的恐怖形象，更用清純可愛的聲音，對著自己的家人狠心下咒，強烈反差讓網友嚇壞。

娜塔莉格雷斯過去多活躍於影集與舞台劇領域，這部是她首度挑戰大銀幕主演，卻一口氣接下難度極高的肢體恐怖演出。她透露：「我有舞蹈跟瑜伽的基礎，但這次的動作完全不同，必須讓身體呈現出非常銳利、甚至不自然的狀態。」

為了詮釋這個角色，她特別提前進行長時間的動作訓練，每周密集訓練五天，與特技團隊反覆磨合，才成功打造出片中令人毛骨悚然的肢體語言。她也表示這部作品不只是單純的恐怖片，「它同時充滿情感張力，可能上一秒讓你落淚，下一秒又讓你驚嚇，這樣的觀影體驗非常少見」，展現出這部電影多層次的內涵。

電影「李克寧 墓乃伊」劇情描述一位記者的年幼女兒在沙漠中神祕失蹤並音訊全無——八年後，當她突然出現在家人面前時，這個早已破碎的家庭震驚不已；原本應該是重逢的喜悅，卻逐漸演變成一場活生生的惡夢。本片將於4月16日(四) 2D · IMAX · 4DX · Ultra 4DX · SCREENX · Dolby Cinemas · Dolby Vision Atmos 同步上映。