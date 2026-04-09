販毒害死馬修派瑞 美「K他命女王」判15年 律師這麼說…

「六人行」中飾演「錢德勒」的馬修派瑞於2023年在家中過世。（路透）

「K他命女王」(Ketamine Queen)桑加(Jasveen Sangha)8日被判刑15年，因為她承認將俗稱「K他命」的麻醉藥品氯胺酮(ketamine)，賣給情境喜劇「六人行」(Friends)男星馬修派瑞 (Matthew Perry)，造成他2023年吸毒過量致死。

桑加的律師杰拉戈斯(Mark Geragos)辯稱，自2024年8月被起訴以來，她被關押的時間已經夠了，並指出她在獄中表現良好，且此前並無犯罪紀錄。而導致派瑞死亡的真正原因是惡性毒癮不是桑加，「提供彈藥的人比扣下扳機的人罪責更大嗎？」杰拉戈斯說。

法官加內特(Sherilyn Peace Garnett)認為桑加的毒品生意規模龐大，販毒多年客戶眾多，對桑加的判刑，幾乎超過其他四名同案被告刑期的總和。加內特說，桑加先前沒有犯罪紀錄這一點被低估了。

馬修派瑞曾在國家廣播公司(NBC)情境喜劇「六人行」中飾演「錢德勒」(Chandler Bing)而成為當時最耀眼的電視明星之一。而派瑞一直有家庭醫師醫囑，合法使用氯胺酮治療憂鬱症。但他要求的劑量已超過處方，甚至生前還跟桑加再買6000美元的劑量。

派瑞的繼父、NBC新聞節目「今日熱線」(Dateline)記者莫里森(Keith Morrison)告訴法官，他和派瑞的母親蘇珊納派瑞(Suzanne Perry)每天都是難以承受的悲傷和痛苦。

「我從未在其他人身上看到過他身上那種獨特的光芒，」莫里森說，「他本該再多演一部戲，甚至兩部。」

檢方將桑加形容成「K他命女王」，為了自己的奢靡生活，精心策劃一個毒品網絡，專門服務頂級客戶，最終被求處重刑。

桑加在去年9月成為5名共同被告中最後一位認罪的人，她承認一項利用住所販毒罪、三項販賣氯胺酮罪，以及一項販賣氯胺酮致死罪。

杰拉戈斯譴責檢方用「K他命女王」形容，「那不是她的名字，只是檢方為了吸引媒體注意而想出的巧妙綽號。」