「不完美女人」揭心計 凱莉華盛頓被曝私下超大反差

凱特瑪拉（左起）、伊莉莎白摩斯、凱莉華盛頓在「不完美女人」中，都有精采的演出。（圖／APPLE TV提供）

由「紙牌屋」（House of Cards）凱特 瑪拉（Kate Mara）、「決殺令」（Django Unchained）凱莉華盛頓（Kerry Washington）與「使女的故事」（The Handmaid's Tale）伊莉莎白摩斯（Elisabeth Moss）合演的懸疑美劇「不完美女人」（Imperfect Women）日前舉辦國際記者會，三人暢聊女性友誼，伊莉莎白摩斯更爆料凱莉華盛頓私底下的超大反差。

「不完美女人」透過三位女性的視角，揭露隱藏在祕密背後的暗黑心計。伊莉莎白摩斯與凱莉華盛頓除了主演外也身兼執行製作人，兩人透露會走向幕後全因奧斯卡 影后瑞絲薇斯朋（Reese Witherspoon），凱莉華盛頓在與對方合作「星星之火」（Little Fires Everywhere）後，感受到一群女性合作的強大力量，並深受啟發。

談到「不完美女人」伊莉莎白摩斯認為，原著中最吸引人的是對友誼的描寫非常真實：「它讓人看到友誼其實並不總是完美的，有時你會對一個朋友說某些事，但不會告訴另一個，因為你知道那個人可能會評價你。這其實也是一種現實。」

凱莉華盛頓（左起）、凱特瑪拉、伊莉莎白摩斯三人合演美劇「不完美女人」。（圖／APPLE TV提供）

她指出，不同的友誼會帶來不同的價值：「這是可以被接受的，我很喜歡這種呈現女性友誼不完美的方式，而不是只是坐在一起編頭髮的畫面。」而凱特瑪拉在一旁笑說：「我其實有想過，我們應該真的去編彼此的頭髮。」

凱莉華盛頓認為愛別人與愛自己其實並不衝突，社群與關係本身就是愛的一部分，「整部劇其實在探討每個人都在隱藏祕密，也在質疑忠誠、背叛與愛的定義」。伊莉莎白摩斯則認為祕密，尤其是關於脆弱與錯誤的祕密，是破壞友誼的關鍵，「如果我們能更誠實，也許很多悲劇不會發生」。

「不完美女人」透過三位女性的視角，揭露隱藏在祕密背後的暗黑心計。（圖／APPLE TV提供）

另外，凱莉華盛頓坦言，與不完美的人建立關係，其實就是「關係」本身，因為沒有人是完美的，「我喜歡不把犯錯的人妖魔化，因為錯誤是成長的一部分。我會跟孩子說，真正的朋友是你凌晨3點會打電話的人。」伊莉莎白摩斯則在一旁補充：「對我來說，真正的友誼是建立在彼此真正了解對方的基礎上。」

不僅如此，她還加碼爆料凱莉華盛頓私底下的超大反差，有別於劇中對方光鮮亮麗的完美形象，其實私下相當休閒隨性：「凱莉真的超隨性，當我看到她穿著運動棉褲和T-shirt出現在片場時，我當下真的徹底能明白她的角色了。」