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「霹靂嬌娃」50周年 昔日3「天使」世紀合體 粉絲感動

編譯彭馨儀／綜合報導
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凱蒂傑克森(左起)、賈桂琳史密斯與雪莉拉德同台慶賀「霹靂嬌娃」播出50周年。（路...
凱蒂傑克森(左起)、賈桂琳史密斯與雪莉拉德同台慶賀「霹靂嬌娃」播出50周年。（路透）

「霹靂嬌娃」(Charlie's Angels)世紀合體，元祖「天使」闊別多年再聚首。

美聯社報導，好萊塢杜比劇院(Dolby Theatre)日前影視盛會PaleyFest，「霹靂嬌娃」凱蒂傑克森(Kate Jackson)、賈桂琳史密斯(Jaclyn Smith)與雪莉拉德(Cheryl Ladd)慶祝這部轟動一時的電視影集播出50周年，粉絲超感動。

「霹靂嬌娃」當年劇照。(左起)凱蒂傑克森、賈桂琳史密斯與雪莉拉德。（美聯社）
「霹靂嬌娃」當年劇照。(左起)凱蒂傑克森、賈桂琳史密斯與雪莉拉德。（美聯社）

1976年9月22日，美國廣播公司(ABC)電視網首播「霹靂嬌娃」影集，當時網路與串流媒體尚未出現，只有三大電視網。ABC播出前兩季都名列收視率前10名；「霹靂嬌娃」共播出5季，於1981年下檔。

「這部劇獨一無二，」賈桂琳史密斯說，「3個女人主動出擊，而不是等著被救。」

最初的三名嬌娃除了傑克森和史密斯以外，是由法拉佛西(Farrah Fawcett-Majors)擔任。她以標誌性的羽毛波浪髮型和性感泳裝，成為20世紀70年代的性感偶像。第一季結束後，佛西離開劇組，投入電影事業，於2009年去世。

接替的雪莉拉德在上工第一天就穿一件印有法拉佛西頭像的T恤。她此前曾三度拒絕製片人史貝林(Aaron Spelling)的邀請，因為她知道法拉佛西深受觀眾喜愛，難以取代。

儘管當時評論毫不留情，批評劇中三名女私家偵探賣弄風騷，演技空洞貧乏，而且為了臥底而衣著暴露，但仍然不減觀眾的喜愛。

「我並不在意，」凱蒂傑克森說，「我們打破了玻璃天花板，意義非凡。」

50年後，「霹靂嬌娃」影集仍在有線電視重播，DVD也廣受歡迎，還延伸出由茱兒芭莉摩(Drew Barrymore)、卡麥蓉狄亞(Cameron Diaz)和劉玉玲(Lucy Liu)主演的系列電影。

現年80歲的史密斯與74歲的拉德後來在電視電影都有豐碩成就。傑克森近20年前為了撫養兒子而離開演藝圈。

不過這3名女星卻因戲結下姊妹情誼，包括一起戰勝乳癌。

她們將於5月14日在紐約佩利榮譽獎頒獎典禮(Paley Honors)上再聚。

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