肯伊威斯特高歌「希特勒萬歲」被英國拒絕入境 音樂節被迫取消

「肯爺」肯伊威斯特慘遭英國限制入境。（美聯社）

美國饒舌歌手「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West，現名Ye）原訂於7月在英國倫敦無線音樂節（Wireless Festival）擔任壓軸演出，但英國政府已拒絕其簽證 申請，理由為「其入境不利於公共利益」，使演出計畫蒙上陰影。如今主辦方正式宣布整個音樂節全面暫停。

肯爺過去多次因言行引發爭議。去年他推出歌曲「希特勒萬歲」（Heil Hitler，暫譯）後引發撻伐，甚至遭其妻子家鄉澳洲 政府取消簽證。今年1月，他曾在「華爾街日報」刊登整版道歉聲明，針對過去涉及反猶言論致歉，並將相關行為歸因於躁鬱症發作，但外界質疑聲浪仍未平息。

此次爭議起於肯爺受邀擔任今年Wireless音樂節主秀，引發政界與社會各界強烈反彈。英國猶太 代表委員會主席Phil Rosenberg直言，主辦單位為此演出所做的辯護「無法讓猶太或其他社群安心」。對此，音樂節主辦人Melvin Benn則表示，自己是「堅定的反法西斯主義者」，並呼籲外界給予肯爺「寬恕與希望」。然而該說法遭「反猶主義運動」批評，指控主辦方「從種族主義中牟利」。

面對輿論壓力，肯爺也發表聲明，表示願意與英國猶太社群代表會面、親自傾聽意見。他強調此行「唯一目標是來到倫敦，透過音樂傳遞改變，帶來團結、和平與愛」，並坦言「光靠言語不足，必須用行動證明改變」。

然而風波持續擴大，音樂節的商業合作也接連受挫。長年冠名合作的百事可樂已宣布退出，帝亞吉歐、Rockstar Energy與PayPal亦相繼跟進，未來將不再允許品牌出現在活動宣傳中，顯示爭議已對活動造成實質衝擊。