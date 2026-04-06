杜娃黎波今夏完婚 與卡倫透納因1本小說定情

杜娃黎波與影星卡倫透納打算低調完成終身大事。(路透)

英國女歌手杜娃黎波(Dua Lipa)去年6月宣布與影星卡倫透納(Callum Turner)訂婚，並在結束巡演後，緊鑼密鼓籌備婚禮，不過這位超齡聲線歌后排除豪華婚禮，僅邀請極少數賓客，打算低調完成終身大事。

根據英國每日郵報(Daily Mail)報導，現年30歲的杜娃與36歲的卡倫預定今年夏天完婚，據傳這對新人已經考察過義大利 與英國場地。

知情人士向太陽報證實：「杜娃和卡倫的婚禮籌備工作正如火如荼進行中，但一切都處於保密狀態，婚禮就在今年夏天舉行，8月杜娃年滿31歲結婚，他們只想邀請至親好友，所以不會搞出一場盛大奢華的婚禮。」並透露婚禮當天僅有極少數賓客受邀：「所有他們最親近的人都會到場，但可能會有一些意想不到的人缺席，有些人原本以為可以帶伴侶，但現在被告知不行，因為他們要控制人數。」

杜娃黎波與卡倫透納於2024年元月開始交往，去年6月宣布訂婚，當時杜娃向英國版Vogue雜誌證實：「是的，我們訂婚了，太令人興奮了。」並坦言：「決定攜手變老、共度人生，我不知道該怎麼形容，永遠做最好的朋友，這是一種非常特別的感覺。」

對於婚禮具體計畫，杜娃黎波直言：「我以前從來沒認真考慮過婚禮，也沒幻想過自己會成為什麼樣的新娘。」直到去年12月結束巡演，她才開始籌備婚禮並強調：「知道即將與你共度餘生的人非常了解你，這種感覺真好。」

至於卡倫透納最近接受The Times Style訪問時，公開與未婚妻首次相遇細節，當時兩人參加共同友人的生日派對並排而坐，意外發現彼此都在閱讀同一本小說；卡倫透納坦承對杜娃黎波一見鍾情：「當時我們兩人都單身，一切似乎水到渠成，我當時就覺得她是世界上最美的女人。」