我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普恐涉戰爭罪？他公然威脅轟炸民用設施 國際法專家示警

25歲華人數學天才洪樂潼自史丹福輟學創業 已獲2億美元融資

杜娃黎波今夏完婚 與卡倫透納因1本小說定情

編譯俞仲慈／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
杜娃黎波與影星卡倫透納打算低調完成終身大事。(路透)
杜娃黎波與影星卡倫透納打算低調完成終身大事。(路透)

英國女歌手杜娃黎波(Dua Lipa)去年6月宣布與影星卡倫透納(Callum Turner)訂婚，並在結束巡演後，緊鑼密鼓籌備婚禮，不過這位超齡聲線歌后排除豪華婚禮，僅邀請極少數賓客，打算低調完成終身大事。

根據英國每日郵報(Daily Mail)報導，現年30歲的杜娃與36歲的卡倫預定今年夏天完婚，據傳這對新人已經考察過義大利與英國場地。

知情人士向太陽報證實：「杜娃和卡倫的婚禮籌備工作正如火如荼進行中，但一切都處於保密狀態，婚禮就在今年夏天舉行，8月杜娃年滿31歲結婚，他們只想邀請至親好友，所以不會搞出一場盛大奢華的婚禮。」並透露婚禮當天僅有極少數賓客受邀：「所有他們最親近的人都會到場，但可能會有一些意想不到的人缺席，有些人原本以為可以帶伴侶，但現在被告知不行，因為他們要控制人數。」

杜娃黎波與卡倫透納於2024年元月開始交往，去年6月宣布訂婚，當時杜娃向英國版Vogue雜誌證實：「是的，我們訂婚了，太令人興奮了。」並坦言：「決定攜手變老、共度人生，我不知道該怎麼形容，永遠做最好的朋友，這是一種非常特別的感覺。」

對於婚禮具體計畫，杜娃黎波直言：「我以前從來沒認真考慮過婚禮，也沒幻想過自己會成為什麼樣的新娘。」直到去年12月結束巡演，她才開始籌備婚禮並強調：「知道即將與你共度餘生的人非常了解你，這種感覺真好。」

至於卡倫透納最近接受The Times Style訪問時，公開與未婚妻首次相遇細節，當時兩人參加共同友人的生日派對並排而坐，意外發現彼此都在閱讀同一本小說；卡倫透納坦承對杜娃黎波一見鍾情：「當時我們兩人都單身，一切似乎水到渠成，我當時就覺得她是世界上最美的女人。」

杜娃黎波與影星卡倫透納打算低調完成終身大事。(歐新社)
杜娃黎波與影星卡倫透納打算低調完成終身大事。(歐新社)

義大利

上一則

張凌赫在高鐵站被私生飯、代拍圍堵 工作室發聲了

下一則

周杰倫杭州3小時演唱會翻車？ 被質疑「光明正大划水」

延伸閱讀

泰勒絲婚禮日期出來了 選在今年唯一落在13日的星期六

泰勒絲婚禮日期出來了 選在今年唯一落在13日的星期六
周杰倫下跪求婚昆凌畫面曝光 超夢幻婚禮現場藏了10年

周杰倫下跪求婚昆凌畫面曝光 超夢幻婚禮現場藏了10年
內田有紀爆低調再婚男神柏原崇 16年戀愛修成正果

內田有紀爆低調再婚男神柏原崇 16年戀愛修成正果
孔令奇超正名媛老婆曝光 驚人背景起底「也跟孔子有關」

孔令奇超正名媛老婆曝光 驚人背景起底「也跟孔子有關」

熱門新聞

席德妮史威尼擁有傲人好身材。圖為她2025年12月15日出席電影「家弒服務」洛杉磯首映會。（路透）

美乳女神真實尺寸曝光 穿內衣火辣影片流出 嘆「大到很自卑」

2026-03-14 22:05
清野咲拍A片被同學告密給學校。圖／摘自IG

21歲芭蕾舞者拍成人片 遭同學告密被退學 爸媽得知大崩潰

2026-04-04 08:45
泰國女星Christine Michalsky決定站出來透露一切，希望不要再有受害者。(取材自Instagram)

泰女星倒臥家中求救 被救護員性侵拍裸照 驚悚細節公開

2026-04-02 02:22
Lisa將在賭城開唱。(路透資料照)

K-POP史上第一人 Lisa宣布拉斯維加斯駐唱

2026-03-30 20:03
方文琳久違在節目上獻唱。(民視提供)

60歲玉女歌手狀態曝光 重出江湖還是美成這樣

2026-04-03 20:57
湯姆克魯斯始終維持高人氣。（路透）

2025好萊塢年收入揭曉 阿湯哥居亞軍、冠軍竟是「爛片王」

2026-03-25 19:46

超人氣

更多 >
美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲

美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲
美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機

美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機
「他們威脅輪姦」 河南少女在柬跨洋求救 案情大反轉

「他們威脅輪姦」 河南少女在柬跨洋求救 案情大反轉
全美派對學校榜單出爐 加州這所大學名列第1

全美派對學校榜單出爐 加州這所大學名列第1
紐約州新法禁拒收現金 部分商家仍走灰色地帶規避

紐約州新法禁拒收現金 部分商家仍走灰色地帶規避