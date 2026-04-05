泰勒絲婚禮日期出來了 選在今年唯一落在13日的星期六

泰勒絲與凱爾西3月26日出席IHeartRadio音樂獎。(路透)

美國流行天后泰勒絲 (Taylor Swift)與球星凱爾西(Travis Kelce)的世紀婚禮定在6月13日舉行，這天除了是女方的幸運數字，也配合男方所屬球隊7月開始的訓練行程。

根據Harper's Bazaar，婚禮一如早前外界所猜測的，將於羅德島州 守望山(Watch Hill)頂級度假村「海洋之家」(Ocean House)舉行。賓客名單約150人，除了親友外，還包括多位好萊塢 與音樂圈名人。

婚禮儀式將走傳統路線，泰勒絲的父親Scott預計將牽著她步入禮堂。

報導指出，6月13日的婚禮對泰勒絲別具意義，因「13」為她最喜愛的數字，而2026年唯一落在13日的星期六，更被視為理想婚期。這個日子對凱爾西的職業安排亦具策略性，方便他度蜜月至7月中旬，並趕上球隊訓練營。

泰勒絲曾在英國接受訪問時坦言，過去從未特別幻想自己的婚禮，直到遇見凱爾西才開始認真思考未來。她表示：「你可能會以為我一直對婚禮充滿想像，但其實在遇見對的人之前，我從未真正想過自己想要什麼。」同時也透露，對即將展開的婚姻生活感到期待。