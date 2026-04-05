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「鷹眼」女星海莉史坦菲德生了 與NFL球星夫喜迎千金

編譯俞仲慈／綜合報導
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海莉史坦菲德(右)與美式足球明星丈夫喬希艾倫(左)升格新手爸媽。(美聯社)
海莉史坦菲德(右)與美式足球明星丈夫喬希艾倫(左)升格新手爸媽。(美聯社)

串流平台熱門影集「鷹眼」(Hawkeye)女主角海莉史坦菲德(Hailee Steinfeld)去年12月宣布懷孕，近日證實順利生下一名女嬰，宣告人生邁入新階段。

據美聯社報導，現年29歲的海莉史坦菲德與丈夫、美式足球聯盟(NFL)水牛城比爾隊(Buffalo Bills)四分衛喬希艾倫(Josh Allen)已經升格當新手爸媽。

去年憑藉電影「罪人」(Sinners)的精湛表現，廣受讚譽的海莉史坦菲德透過電子報「Substack newsletter」證實女兒誕生，儘管未透露具體的出生日期或名字，不過初為人母的喜悅溢於言表：「我們感到無比感恩和幸福，正在盡情享受此難得時光，非常感謝大家的愛與祝福，愛你們的海莉和喬希。」

根據「時人」(People)雜誌報導，史坦菲德與艾倫自2023年交往並於2025年5月31日在加州聖塔芭芭拉(Santa Barbara)完婚，同年10月親口透露自己婚後最大改變就是學會放慢腳步，並在丈夫球季期間陪伴對方、相互支持。

其實早在去年11月，史坦菲德接受網路女性雜誌「Bustle」專訪，被問及是否想要孩子時，就毫不猶豫回應「當然」，當時還強調自己婚後人生走對節奏：「一切都變得合情合理。」並坦言每天都很感謝能夠遇見對的人：「我正走向自己一直夢想的那個版本，而且一切都與他(艾倫)有關。」接著史坦菲德在年底透過「Substack newsletter」宣布即將迎來第一個孩子的喜訊。

童星出身的海莉史坦菲德，2010年才13歲就因為在西部片「真實的勇氣」(True Grit)中的精湛演出而入圍奧斯卡最佳女配角。2015年在電影「歌喉戰2」(Pitch Perfect 2)中首次展露歌喉，竟意外獲得唱片合約，晉身影歌雙棲。

至於丈夫喬希艾倫是2024年NFL最有價值球員，在水牛城比爾隊於美聯分區季後賽(AFC)加時賽，輸給丹佛野馬隊(Denver Broncos)後，因為骨折接受手術，預計將在球隊休賽期間開始訓練、預作準備，比爾隊對於艾倫初為人父，發布一張艾倫豎起大拇指的照片並標註：「女兒老爸」(Girl dad)表達祝賀。

加州 NFL 奧斯卡

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