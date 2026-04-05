小布裘莉女兒殺進南韓出道 低調試鏡拒當靠爸媽族星二代

從小備受矚目的夏蘿（右），童年時期常以短髮、中性西裝造型亮相。（路透）

好萊塢昔日銀色夫妻檔布萊德彼特 （Brad Pitt）與安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）的愛女夏蘿(Shiloh Jolie)，近期意外在南韓 流行樂壇掀起話題。年約20歲的她，驚喜現身K-POP歌手多榮最新MV中，精緻外貌與舞台魅力立刻引發網友熱議。

從小備受矚目的夏蘿，童年時期常以短髮、中性西裝造型亮相，帥氣形象一度成為焦點。隨著年紀增長，她近年逐漸轉變風格，不僅留起長髮、換上裙裝，整體氣質更加柔美出眾。她的五官更被形容完美融合父母優勢，深邃輪廓與豐潤雙唇被指神似母親安潔莉娜裘莉，每次公開露面都引發討論。

南韓Starship娛樂於日前釋出旗下女團「宇宙少女」成員多榮新單曲「What's a Girl to Do」MV預告，畫面中夏蘿以舞者身分登場，在整齊編排的群舞中展現俐落舞技，星味十足。

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對於這位星二代的加入，Starship娛樂透露，夏蘿是透過在美國舉辦的公開試鏡脫穎而出，強調並非刻意安排的宣傳操作。更令人意外的是，工作人員直到拍攝結束後才得知她的真實身分，顯見她選擇不倚靠父母光環，以實力追夢。