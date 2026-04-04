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好萊塢誰最會接吻？莎朗史東回憶吻戲 讚「他」是冠軍

編譯彭馨儀／綜合報導
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莎朗史東（圖）點名勞勃狄尼洛是好萊塢接吻達人。（路透資料照片）
莎朗史東（圖）點名勞勃狄尼洛是好萊塢接吻達人。（路透資料照片）

誰是好萊塢接吻達人？莎朗史東(Sharon Stone)點名「教父」(Godfather)的勞勃狄尼洛(Robert De Niro)。

Page Six報導，68歲的莎朗史東1日在天狼星XM(SiriusXM)電台節目「Radio Andy」中表示，1995年拍攝「賭國風雲」(Casino)，勞勃狄尼洛吻到她神魂顛倒。

「我們有一場戲是我要去洗手間，因為我演的是騙子，我要他給我錢，」莎朗史東解釋她飾演金姬(Ginger McKenna)時的一幕。

「他給了我錢，我看著他，心想真的嗎？我覺得去趟洗手間少說也得給50多元吧！」她說，「然後他伸手給了我大概100元，我就靠過去親他。」

導演馬丁史柯西斯(Martin Scorsese)當時說已拍好了。

但莎朗史東說，「我們兩個看著他說，我覺得我們可能還需要再拍一次。」

6年前，莎朗史東在上節目「Watch What Happens Live」時就回憶過這段經歷。

莎朗史東說，「賭國風雲」是她銀幕吻戲的巔峰之作，因為她對勞勃狄尼洛極其敬重。

「那是和我最崇拜的演員合作。我整個演藝生涯都渴望能和他面對面坐一起，並且冷靜把持住，」她說，「這其中牽涉到太多，但我當時真的非常迷戀他，他就算拿錘砸我的頭，我也會說哦耶」。

莎朗史東拒絕透露最糟糕的吻戲是什麼。她只說，「(勞勃狄尼洛)的吻戲非常棒，我不知道還能拿什麼來比，其他吻戲都感覺一般般。」

莎朗史東點名勞勃狄尼洛（圖）是好萊塢接吻達人。（路透資料照片）
莎朗史東點名勞勃狄尼洛（圖）是好萊塢接吻達人。（路透資料照片）

莎朗史東去年向「商業內幕」(Business Insider)透露，在拍攝時，勞勃狄尼洛曾「越界」並「挑戰」她，激發她最棒演技。

「他知道如何觸動我的每個痛點，因為他是最偉大的觀察型演員，」她說，「他能深入你的內心，讓你感同身受。」

而勞勃狄尼洛本人，多年來從未公開回應莎朗史東對他吻技的讚賞。

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