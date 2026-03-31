蜜雪兒菲佛攜手寇特羅素 「麥迪遜河谷」好評不斷

全新西部影集「麥迪遜河谷」由蜜雪兒菲佛與寇特羅素主演。（美聯社）

全新西部影集「麥迪遜河谷」(The Madison)，由泰勒謝里丹(Taylor Sheridan)打造，蜜雪兒菲佛（Michelle Pfeiffer）與寇特羅素(Kurt Russell)領銜主演，同台飆戲的還有碧兒加勒特(Beau Garrett)、派屈克J亞當斯(Patrick J. Adams)、艾麗查普曼(Elle Chapman)、艾米亞米勒(Amiah Miller)和班史奈澤(Ben Schnetzer)等人。

蜜雪兒菲佛與寇特羅素時隔38年，再續前緣合作演夫妻。（CATCHPLAY＋提供）

「麥迪遜河谷」講述克萊伯恩（Clyburn）一家揮別布滿陰霾的紐約，遷往蒙大拿州中心地帶，在絕美的山河懷抱中，開啟一段告別過去、修復自我的溫情旅程。在中文正式預告中，這家人儘管深陷命運的風雨，卻在大自然的洗禮與純粹的愛之下，獲得重新站起來的力量，走向療癒的生命新篇章。

「麥迪遜河谷」是謝里丹迄今最私密細膩的作品。故事橫跨兩個截然不同的世界、蒙大拿州壯麗原始的自然景觀與曼哈頓 繁華的都市喧囂，藉此展現家人之間深刻動人的羈絆。

除了蜜雪兒菲佛與寇特羅素兩位重量級主演，卡司還集結了「無照律師」（Suits）派屈克J亞當斯（Patrick J. Adams）、「3體」（3 Body Problem）班史奈澤（Ben Schnetzer）、「LOST檔案」（Lost）馬修福克斯（Matthew Fox）以及威爾阿奈特（Will Arnett）等多位實力派演員。這群演員將在蒙大拿州的原始地景中，共同詮釋這段關於生命重生與自我認同的史詩級故事。

14日上線播出三集，21日再播出三集後，觀眾搶著按讚刷好評，「這部影集和泰勒謝里丹的其他作品都不一樣，非常出色！蜜雪兒菲佛太棒了」、「影集真實呈現悲傷，讓人欲罷不能。我愛這部，期待更多集」、「影集太精采，演員陣容非常強大，寇特羅素完美詮釋他的角色」、「麥迪遜河谷氛圍寂靜卻震撼人心，它探討人類最古老的渴望，對平靜的追尋」、「在如今一堆平庸的電視節目中，這絕對是一股清流」。

劇粉瘋狂不無道理，蜜雪兒菲佛和泰勒謝里丹，與派拉蒙+的團隊會面後就決定一次出兩季，甚至為了寇特羅素的戲份大調整。

「我們先完成寇特羅素的一季，塞完所有劇情，再開始第二季，」蜜雪兒菲佛向「好萊塢記者報」(Hollywood Reporter)表示，「而且大家都希望有第三季。」