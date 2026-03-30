千黛亞深V戰袍全場看傻 竟是凱特布蘭琪「4年前舊衣」真實原因曝光

千黛亞身上穿著凱特布蘭琪2022年的禮服出席「抓馬戀人」宣傳活動。（采昌提供）

由「最有火花銀幕情侶」之一的羅伯派汀森（Robert Pattinson）和千黛亞（Zendaya）浪漫合體的愛情喜劇「抓馬戀人」（The Drama），電影宣傳橫跨歐美，繼洛杉磯、巴黎之後，導演克里斯多佛博格利（Kristoffer Borgli）也率領兩位主演前往羅馬出席首映，話題持續延燒。

紅毯焦點再度落在千黛亞身上，她以「紅毯女王」之姿驚艷全場，延續向西方婚禮習俗「身上要有舊的東西」致敬的造型主題，特別向「奧斯卡 影后」凱特布蘭琪(Cate Blanchett)借來經典禮服。這套曾在2022年美國演員工會獎與2025年威尼斯影展 亮相的收藏設計，以大膽深V剪裁搭配立體結構與不規則寶石裝飾，氣場全開，瞬間成為全場鎂光燈焦點。

電影劇情則走輕鬆浪漫路線，描述秋日午後，查理（羅伯派汀森飾）在咖啡廳對專心讀書、戴著耳機的艾瑪（千黛亞 飾）一見鍾情，鼓起勇氣搭話卻因對方沒聽清楚而鬧出笑話，讓這場相遇從一開始就變得尷尬又可愛，展開一段「災難級」卻令人期待的戀愛故事。電影「抓馬戀人」4月2日在台上映。