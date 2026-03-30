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席琳狄翁58歲生日宣告復出 預定9月法國開唱

中央社／巴黎30日綜合外電報導
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席琳狄翁。（圖取自facebook.com/celinedion）
席琳狄翁。（圖取自facebook.com/celinedion）

加拿大歌后席琳狄翁（Celine Dion）因為罹患罕見疾病「僵硬人症候群」，近年來積極接受治療，但她在58歲生日的今天正式宣布，將於9月重返舞台開唱。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，演唱經典電影「鐵達尼號」（Titanic）主題曲「我心永恆」（My Heart Will Go On）而聞名於世的席琳狄翁，預定9月至10月在法國巴黎郊區一座場館舉辦10場演唱會。

席琳狄翁是在58歲生日當天宣布復出消息，她於社群媒體Instagram發布影片說道：「我感覺很好，我很堅強的…當然，還有點緊張。」

席琳狄翁談到健康狀況：「我狀態不錯，維持好自己的健康，感覺很棒。我又開始唱歌了，甚至還能跳一點舞。」

她更告訴歌迷：「我感謝你們所有人，我迫不及待想再次見到大家。」

席琳狄翁上一次舉行演唱會，可追溯到2020年3月在美國紐澤西州的演出。

席琳狄翁在2022年12月首度公開自己患上「僵硬人症候群」，這種進展性自體免疫疾病無法治癒，相關治療只能幫助緩解疾病可能導致的軀幹、手臂和腿部肌肉僵硬等症狀。

加拿大 社群媒體

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