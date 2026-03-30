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觀影說劇╱維德勒獲威尼斯獎 嘆與梁朝偉時空相隔112年

記者陳穎╱綜合報導
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露娜維德勒(右)演出新片「你是不會當樹嗎」遺憾與男主角梁朝偉(左)相隔112年。...
露娜維德勒(右)演出新片「你是不會當樹嗎」遺憾與男主角梁朝偉(左)相隔112年。（圖／海鵬提供）

梁朝偉主演的新片「你是不會當樹嗎」（Silent Friend），劇情以一棵百年銀杏樹為見證，藉由三個時代（1908年、1972年和2020年）的校園故事交錯組成，探討人類與大自然的連結與情感。其中1908年的女大生「格蕾特」由瑞士女星露娜維德勒（Luna Wedler）飾演，她必須在一個完全由男性主導、且從未把她視為競爭對手的環境中生存。

片中一場入學面試戲，露娜維德勒得獨自面對一群男性教授對她的頤指氣使，考題甚至刻意考她對植物「繁殖、性與感官」的看法，充滿性別挑釁意味。但她從容以對，既脆弱又堅韌，順利取得入學資格，成為德國第一位女大學生。露娜維德勒片中優雅堅毅的演出，讓她一舉勇奪威尼斯影展馬斯楚安尼獎最佳新演員，該片更榮獲威尼斯影展國際影評人費比西獎。

「你是不會當樹嗎」是柏林金熊獎「夢鹿情謎」名導伊爾蒂蔻恩伊達的最新作品，包括梁朝偉、露娜維德勒、恩佐布魯姆（Enzo Brumm）與蕾雅瑟杜（Léa Seydoux）等都有精彩的演出。該片在德國馬爾堡大學植物園及科隆取景拍攝，劇情由三個不同時代的校園故事縱橫交錯，其中露娜維德勒所演出的，就是1908年一位瑞士女生格蕾特，打破性別歧視、如願進入當時只有男生的大學念書，成為德國首位大學女生的有趣故事。

出生於瑞士的露娜維德勒，14歲踏入影壇，畢業於蘇黎世的歐洲電影演員學校。幸運的她，一畢業就成為瑞士女導演莉莎布勒門的電影女主角，更以優異表現獲選2018年柏林影展「閃亮之星」，還曾因在Instagram話題活動「我是蘇菲蕭爾」中，扮演納粹德國時期反抗組織白玫瑰成員「蘇菲蕭爾」（Shopie Scholl）而聲名大噪，美麗勇敢形象深植人心。

露娜維德勒這次在新片「你是不會當樹嗎」，飾演1908年首位破例入學的大學女生「格蕾特」。她最喜歡植物攝影，帶著科學熱忱，在那個科學界由男性主導的年代，衝破性別枷鎖，透過發現銀杏樹隱藏在微觀自然中的神聖規律，也讓這棵銀杏樹見證了女性與科學的覺醒。

有趣的是，「格蕾特」角色靈感，其實綜合了19世紀的英國植物插畫家安娜阿特金斯，和20世紀的德國植物攝影師卡爾布洛斯菲爾德，才華橫溢、柔中帶剛，得以在一個由男性主導的環境中取得生存。露娜維德勒雖演得很過癮，卻遺憾與男主角梁朝偉飾演的「王教授」時空相隔112年，大銀幕無緣相遇，僅能透過「共同見證者」200歲的銀杏樹，將兩人的靈魂與命運連結在一起。

梁朝偉 德國

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