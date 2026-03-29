我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

給家庭醫生看病要付會員年費數百元 患者吃不消

北京全面管制無人機 室外飛行均須申請 新規5/1上路

李安新片4月開拍 外媒瘋傳合體章子怡 助理闢謠

記者陳穎／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
章子怡俏皮和李安一起吃冰棒。（取材自微博）
章子怡俏皮和李安一起吃冰棒。（取材自微博）

國際名導李安一舉一動向來備受全球影壇關注，自2019年推出「雙子殺手」後，新作動向更成為影迷焦點。近日外媒盛傳，他將於下月在美國加州開拍新片「金山」，有消息指出將與影后章子怡繼「臥虎藏龍」後暌違25年再度合作，話題迅速引爆。不過，相關傳聞已遭否認。

先前外媒「World of Reel」指出，李安籌備多時的李小龍傳記電影進度受阻，因此轉而推動改編華裔作家張波小說的「金山」，並傳出卡司包含章子怡與曾演出漫威電影「尚氣與十環傳奇」的陳法拉，豪華陣容一度掀起熱議。

據TVBS新聞網報導，李安的助理李良山出面澄清，明確表示報導內容「完全不正確」，直接否認現階段的選角名單與拍攝計畫，並呼籲外界勿過度解讀，強調若有確切消息，團隊將會正式對外公布。

儘管選角與開拍時程被證實為誤傳，但「金山」的題材仍引發期待。據悉，故事背景設定在美國淘金熱末期，聚焦兩名華裔孤兒在動盪的西部邊境掙扎求生的歷程，描繪一段充滿血淚與人性考驗的時代縮影。

鏡週刊報導，李安一向擅長處理涉及文化認同與邊緣族群情感糾葛的題材，影評界普遍看好「金山」能再次展現李安對人性細膩與歷史厚度的深度刻畫，成為明年各大國際影展的奪獎熱門。

據電影評論網「World of Reel」報導指出，「金山」去年悄悄推遲了開拍日期，以爭取加州下一批的製片稅收減免資格。

先前傳出李安原本要製作的李小龍傳記電影進度推遲，因此將重心改往改編自華裔作家張波首部小說的「金山」，該電影評論網站更指出，章子怡、陳法拉將會參演，以及曾得過三屆奧斯卡最佳攝影的艾曼紐盧貝茲基（Emmanuel Lubezki）掌鏡。

李小龍 章子怡 李安

上一則

演過「回到未來」、 「捍衛戰士」 鐵漢詹姆斯托根94歲逝

下一則

撇清男同？ 陳牧馳官宣娶「麥當勞公主」陳冰、已生子

延伸閱讀

李奧納多「二搭」珍妮佛勞倫斯 新片夫妻造型曝光

李奧納多「二搭」珍妮佛勞倫斯 新片夫妻造型曝光
范冰冰同框「魷魚遊戲」導演 引發進軍國際聯想

范冰冰同框「魷魚遊戲」導演 引發進軍國際聯想
觀影說劇／張本煜、王佳佳重逢「時間旅館」 心事暗湧

觀影說劇／張本煜、王佳佳重逢「時間旅館」 心事暗湧
「跑兩步就喘」 章子怡被酸身材走樣…為戲增重10公斤

「跑兩步就喘」 章子怡被酸身材走樣…為戲增重10公斤

熱門新聞

湯姆克魯斯始終維持高人氣。（路透）

2025好萊塢年收入揭曉 阿湯哥居亞軍、冠軍竟是「爛片王」

2026-03-25 19:46
泰勒絲（左）和劉美賢（右）。（美聯社）

劉美賢認證…美國隊冬奧奪金 泰勒絲貢獻大

2026-03-27 17:33
席德妮史威尼擁有傲人好身材。圖為她2025年12月15日出席電影「家弒服務」洛杉磯首映會。（路透）

美乳女神真實尺寸曝光 穿內衣火辣影片流出 嘆「大到很自卑」

2026-03-14 22:05
章子怡為戲增胖20斤。（取材自微博）

「跑兩步就喘」章子怡身材走樣 背後真相讓酸民閉嘴

2026-03-23 08:00
章子怡出席活動，整個人狀態完全不一樣。（取材自微博）

章子怡五官「全進化」超福態 網驚：完全認不出

2026-03-14 22:45
鄭怡是華語樂壇第一代「學霸歌手」。（星光娛樂提供）

小鮮肉都暈了 資深天后身世曝光 台大畢業超狂

2026-03-23 17:17

超人氣

更多 >
李昌鈺因腦瘤離世 去年確診

李昌鈺因腦瘤離世 去年確診
國際油價飆漲…全球這裡汽油最貴

國際油價飆漲…全球這裡汽油最貴
李昌鈺離世 相伴7年妻寫小詩悼念：你又贏了

李昌鈺離世 相伴7年妻寫小詩悼念：你又贏了
伊朗稱成功襲擊 美軍支援艦在阿曼外海遭鎖定 傷亡不明

伊朗稱成功襲擊 美軍支援艦在阿曼外海遭鎖定 傷亡不明
美國這個「神奇橘色小瓶」先別丟 華人揭多元妙用

美國這個「神奇橘色小瓶」先別丟 華人揭多元妙用