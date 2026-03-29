李安新片4月開拍 外媒瘋傳合體章子怡 助理闢謠

章子怡俏皮和李安一起吃冰棒。（取材自微博）

國際名導李安 一舉一動向來備受全球影壇關注，自2019年推出「雙子殺手」後，新作動向更成為影迷焦點。近日外媒盛傳，他將於下月在美國加州開拍新片「金山」，有消息指出將與影后章子怡 繼「臥虎藏龍」後暌違25年再度合作，話題迅速引爆。不過，相關傳聞已遭否認。

先前外媒「World of Reel」指出，李安籌備多時的李小龍 傳記電影進度受阻，因此轉而推動改編華裔作家張波小說的「金山」，並傳出卡司包含章子怡與曾演出漫威電影「尚氣與十環傳奇」的陳法拉，豪華陣容一度掀起熱議。

據TVBS新聞網報導，李安的助理李良山出面澄清，明確表示報導內容「完全不正確」，直接否認現階段的選角名單與拍攝計畫，並呼籲外界勿過度解讀，強調若有確切消息，團隊將會正式對外公布。

儘管選角與開拍時程被證實為誤傳，但「金山」的題材仍引發期待。據悉，故事背景設定在美國淘金熱末期，聚焦兩名華裔孤兒在動盪的西部邊境掙扎求生的歷程，描繪一段充滿血淚與人性考驗的時代縮影。

鏡週刊報導，李安一向擅長處理涉及文化認同與邊緣族群情感糾葛的題材，影評界普遍看好「金山」能再次展現李安對人性細膩與歷史厚度的深度刻畫，成為明年各大國際影展的奪獎熱門。

據電影評論網「World of Reel」報導指出，「金山」去年悄悄推遲了開拍日期，以爭取加州下一批的製片稅收減免資格。

先前傳出李安原本要製作的李小龍傳記電影進度推遲，因此將重心改往改編自華裔作家張波首部小說的「金山」，該電影評論網站更指出，章子怡、陳法拉將會參演，以及曾得過三屆奧斯卡最佳攝影的艾曼紐盧貝茲基（Emmanuel Lubezki）掌鏡。