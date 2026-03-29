演過「回到未來」、 「捍衛戰士」 鐵漢詹姆斯托根94歲逝

詹姆士托根曾演出「回到未來」、「捍衛戰士」。（美聯社）

在「回到未來」(Back to the Future)、「捍衛戰士」(Top Gun)等經典電影以光頭造型和鐵面形象，令觀眾印象深刻的資深演員詹姆斯托根(James Tolkan)日前逝世，享壽94歲。

據美聯社報導，托根經紀人艾爾坎特(John Alcantar) 28日證實，托根已於26日在紐約寧靜湖(Lake Placid)住家過世， 同時「回到未來」官網也發布一份簡短訃文，宣稱托根安詳離世，但未提及具體死因。

托根在「回到未來」劇中，飾演正經八百的副校長史崔克蘭(Gerald Strickland)，在虛構的希爾谷高中(Hill Valley High School)校園時時緊盯學生們的一舉一動，尤其對校內的麻煩製造者馬蒂·麥佛萊(Marty McFly，由影星米高福克斯Michael J. Fox飾演)更是看不順眼。

在這部1985年經典名片中，托根對著福克斯說道：「你真是個態度有問題的人，麥佛萊，你真是個懶鬼，讓我想起你父親當年在這裡念書時，也是個懶鬼。」

另外在「捍衛戰士」劇中，托根飾演戰機中隊指揮官湯姆·「毒刺」·賈迪安中校(CDR Tom "Stinger" Jardian)，在電影接近尾聲時，詢問湯姆克魯斯(Tom Cruise)飾演的彼得·「獨行俠」·米契爾上尉(LT Pete "Maverick" Mitchell)未來職業選項，結果當對方回答想成為「捍衛戰士」教官，托根飾演的角色立即嘲諷笑道：「願上帝保佑你。」

報導指出，托根出生於密西根州卡洛梅特(Calumet)，韓戰期間曾服役於海軍，最後來到紐約從事戲劇工作長達四分之一世紀，自1960年踏足電視界，多年來參演過81部影視作品，也是百老匯舞台劇「大亨遊戲」(Glengarry Glen Ross)原班人馬之一，其身後留下相伴長達54年的妻子帕梅莉·威爾斯(Parmelee Welles)。