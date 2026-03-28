比爾馬赫常嗆川普 獲馬克吐溫幽默獎：這次我贏了

比爾馬赫獲本屆馬克吐溫美國幽默獎。（歐新社）

甘迺迪中心(Kennedy Center)近日宣布，比爾馬赫(Bill Maher)是這屆馬克吐溫美國幽默獎(Mark Twain Prize for American Humor)的得獎者；此前不到一周，白宮 曾強烈否認這位與總統川普 關係時好時壞的喜劇演員，是這次的得獎者。

甘迺迪中心公共關係副總裁達拉維(Roma Daravi)在聲明中表示：「馬克吐溫獎近三十年來，表彰了喜劇界一些最傑出的人物。而比爾馬赫透過一個又一個政治不正確的笑話來影響輿論的時間，比這更長。」

馬赫也在聲明中表示，他「剛聽人解釋了這個獎項，它好像跟艾美獎 差不多，只不過這次我贏了」。

白宮在「大西洋」(The Atlantic)雜誌於上周報導馬赫獲獎後，曾強烈否認；白宮通訊主任張振熙(Steven Cheung)在社群體上說該報導「純屬假新聞」。白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)也稱最初的報道是「假新聞」，並表示馬赫「不會獲得這個獎項」。

一位不願就此獎項發表公開評論的政府官員26日表示，情況在甘迺迪中心與活動組織者進一步溝通後，發生變化。

馬赫和川普間的關係一直很緊張。

在川普步入政壇之前，曾在2013年以違約為由起訴馬赫，索賠500萬元；馬赫曾在傑雷諾(Jay Leno)的「今夜秀」(The Tonight Show)節目中，回嗆說如果川普能證明自己並非「他母親和猩猩交配的後代」，那他就願意向川普指定的慈善機構捐贈500萬元。

川普聲稱，馬赫在他提供出生證明後並沒有拿錢出來，因此決定告他；但川普最終還是撤銷了訴訟。

甘迺迪中心為了表彰為美國幽默和評論界做出傑出貢獻的人士，自1998年起開始頒發馬克吐溫美國幽默獎；先前的獲獎者包括深夜脫口秀名嘴柯南歐布萊恩(Conan O'Brien)、戴夫查普爾(Dave Chappelle)、好萊塢女星茱莉路易絲卓佛(Julia Louis-Dreyfus)、資深主持人大衛賴特曼(David Letterman)、卡羅爾伯內特(Carol Burnett)和蒂娜費(Tina Fey)等人。