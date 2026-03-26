好萊塢年收排行 阿湯哥居老二 冠軍竟是「爛片王」山德勒

亞當山德勒是2025年度最會賺錢的演員。（美聯社）

「富比士」（Forbes）近日公布2025年好萊塢 收入最高演員榜單，前20名演員總收入約為5.9億美元，較2024年的7.3億美元大幅下滑約20%，顯示影視產業整體市場正面臨降溫趨勢。其中，曾多次被封為「爛片王」的亞當山德勒（Adam Sandler）以4800萬美元年收入登上榜首，成為年度最吸金演員。

馬克華伯格2025年收入為4400萬美元。(美聯社)

根據報導，現年59歲的亞當山德勒憑藉穩定作品輸出與串流平台合作，成功累積高額收入。排名第2與第3的則分別為「阿湯哥 」湯姆克魯斯（Tom Cruise）的4600萬美元與馬克華伯格（Mark Wahlberg）4400萬美元，3人穩坐好萊塢吸金一線。史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）以4300萬美元拿下第4名，也成為女星榜首。

湯姆克魯斯始終維持高人氣。（路透）

女星史嘉蕾喬韓森是年收入女星榜首。（路透）

值得關注的是，去年冠軍巨石強森（Dwayne Johnson）今年未能延續氣勢，其主演新片「重擊人生」（The Smashing Machine）票房表現不如預期；此外，茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）主演的「獵後真相」（After the Hunt）以及葛倫鮑威爾（Glen Powell）出演的「逃亡遊戲」（The Running Man）同樣票房失利，顯示即便是一線明星，也難以單靠名氣保證商業成功。

整體來看，2025年因大型明星電影發行數量減少，進一步影響演員收入結構。雖然今年前20名演員總收入仍達5.9億美元，但相比去年明顯縮水。即使是榜首的亞當山德勒，在扣除經紀與管理費後實際收入為4800萬美元，與去年冠軍巨石強森高達8800萬美元的收入相比仍有顯著差距。

不過，好萊塢製片廠仍持續重金聘請具票房號召力的巨星，包括史嘉蕾喬韓森、布萊德彼特（Brad Pitt）與李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）等人，顯示明星效應依舊具備吸引觀眾進場的重要價值。

2025年好萊塢演員收入排行榜