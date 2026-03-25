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阿曼達皮特親揭對抗乳癌心境 悲父母相繼病逝

編譯尤寶琪／綜合報導
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阿曼達皮特向世人袒露了她近期的種種困境，包括直面死亡的恐懼。（路透資料照片）
阿曼達皮特向世人袒露了她近期的種種困境，包括直面死亡的恐懼。（路透資料照片）

阿曼達皮特(Amanda Peet)向大家，毫不掩飾地揭開自己確診乳癌以來，所經歷的種種磨難。

日前發表於「紐約客」(The New Yorker)的一篇文章中，這位演出過「掩耳盜鄰」（Your Friends & Neighbors）的女演員，不僅在其中公開了自己的病情，還向世人袒露了她近期的種種困境，包括直面死亡的恐懼，以及同時目睹父母分別在東西海岸的臨終關懷中心離世。

阿曼達皮特寫到，2025年在一次例行檢查中，她的醫生在超音波檢查中發現了一些異常，活檢很快就確診是一個小腫瘤；她的父親不幸在那個周末去世了； 「我沒能等到父親嚥下最後一口氣，但我看到了他的遺體被從公寓裡抬走之前的樣子，」她寫道，「父親的遺體一離開我的視線，我又可以再次為我的癌症感到恐慌。」

54歲的皮特表示，她實在不忍心把父親去世的消息，告訴患有帕金森氏症晚期的母親，也不忍心將自己確診乳癌的消息告訴她；「她仍然認得我，有時會對我的問題回答『是』或『否』，但大部分的時候都是茫然地盯著我看，」皮特說。遺憾的是，皮特的母親也於2026年初去世。

皮特還談到，儘管答應丈夫不再上網，但她還是忍不住上網搜索了「乳葉癌」(Lobular Carcinoma)，並糾結於這種癌症與更常見的「乳腺癌」(Ductal Carcinoma)，更「狡猾」和「隱匿」；「即使你夠幸運，在掃描中發現了它，它的大小也常常被低估。更糟的是：『10年後⋯⋯存活率只有原來的一半。』」

除了談及父母離世之外，這位女演員還談到如何將自己罹患乳癌的消息告知她的三個孩子；阿曼達皮特與丈夫大衛貝尼奧夫(David Benioff)育有三個孩子，分別是19歲的女兒法蘭西絲(Frances)、15歲的女兒莫莉(Molly)和11歲的兒子亨利(Henry)。

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