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「海洋奇緣」真人版 巨石強森長髮造型 網笑：完全認不出

娛樂新聞組╱綜合報導
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迪士尼動畫電影「海洋奇緣」改編真人版公布最新預告，由巨石強森的長髮造型掀起網友討論。（迪士尼影業提供）
迪士尼動畫電影「海洋奇緣」改編真人版公布最新預告，由巨石強森的長髮造型掀起網友討論。（迪士尼影業提供）

真人版「海洋奇緣」（Moana）公布預告跟海報，巨石強森（Dwayne Johnson）飾演半神人「毛伊」，一改過往光頭形象變成長捲髮，預告在YouTube上架掀起討論，還有網友笑喊：「認不出來！」

據中央社報導，「海洋奇緣」由凱瑟琳拉加艾亞（Catherine Laga'aia）飾演女主角莫娜，而巨石強森飾演能變化成各種動物的半神人，公布的真人版預告也展現了華麗色彩與濃厚的波里尼西亞海島風情。

巨石強森表示，此次不只戴上假髮還要穿戴義體，背負多了約18公斤（約39.7磅)的重量，過往都能自由演出，但這次需要穿戴義體來表演。他透露，的確曾考慮透過電腦特效呈現，但穿戴義體時能感覺到它跟著一起移動跟呼吸，能夠有觸覺跟情感的共鳴。

這也是巨石強森首度以真人形象詮釋該角色，從自信狂傲到幽默感十足的個性都完整呈現。預告中，他身上的動態紋身與變身能力成為焦點，尤其化身雄鷹的畫面更是震撼登場。巨石強森平常都頂著大光頭，這一次不僅有頭髮還是一頭長髮，引起討論。

這次真人版全面升級，透過全新特效打造壯闊海洋世界。故事依舊聚焦在勇敢的少女莫娜身上，身為酋長之女的她，肩負拯救族人的使命，踏上未知又危險的航海之旅。

預告中，莫娜與家人之間的情感刻畫更加細膩，尤其祖母那句關鍵台詞「大海選擇了你」，成為推動她啟程的核心力量，也為整段冒險鋪陳出濃厚情感張力。

巨石強森

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